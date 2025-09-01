Роберт Фіцо відвідає парад у Пекіні та матиме зустріч із Путіним

Роберт Фіцо та Володимир Путін. Фото: Euractiv

Словацький прем’єр Роберт Фіцо планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї, що викликало занепокоєння у Брюсселі. Експерти вважають, що ці переговори можуть ще більше загострити суперечності між Словаччиною та ЄС.

Про це повідомляє Euractiv.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Фіцо та Путіна у Китаї

Кремль підтвердив, що зустріч між Робертом Фіцо та Володимиром Путіним відбудеться найближчими днями під час його візиту до Китаю. Юрій Ушаков, радник Кремля з питань зовнішньої політики, повідомив, що переговори були "запланованими", проте не уточнив, про що саме говоритимуть сторони. Словацький прем’єр вирушає до Пекіна на парад, присвячений завершенню Азійського театру воєнних дій Другої світової війни.

Фіцо — один із небагатьох європейських лідерів, які підтримують регулярний контакт із Кремлем з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Його участь у параді, де буде присутній і Путін, викликає критику в ЄС. Політик неодноразово виступав проти зусиль ЄС щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Словаччина й досі значною мірою залежить від поставок російського газу, що робить її вразливою до політичного тиску з боку Кремля. У травні Фіцо вже відвідував Москву, взявши участь у параді Перемоги на Красній площі, чим викликав обурення європейських партнерів. Нинішня зустріч у Китаї може ще більше ускладнити відносини між Братиславою та Брюсселем.

Нагадаємо, що Словаччина відновила практику видачі туристичних віз громадянам Росії, призупинену ще у 2022 році. Це рішення викликало жваві дискусії серед європейських партнерів країни.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову опинився в центрі критики через свої висловлювання про Україну.