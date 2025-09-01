Видео
Главная Новости дня Премьер Словакии Фицо встретится с Путиным в Китае, — СМИ

Премьер Словакии Фицо встретится с Путиным в Китае, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 10:26
Роберт Фицо посетит парад в Пекине и встретится с Путиным
Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото: Euractiv

Словацкий премьер Роберт Фицо планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае, что уже вызвало беспокойство в Брюсселе. Эксперты считают, что эти переговоры могут еще больше обострить противоречия между Словакией и ЕС.

Об этом сообщает Euractiv.

Читайте также:

Встреча Фицо и Путина в Китае

Кремль подтвердил, что встреча между Робертом Фицо и Владимиром Путиным состоится в ближайшие дни во время его визита в Китай. Юрий Ушаков, советник Кремля по вопросам внешней политики, сообщил, что переговоры были "запланированными", однако не уточнил, о чем именно будут говорить стороны. Словацкий премьер отправляется в Пекин на парад, посвященный завершению Азиатского театра военных действий Второй мировой войны.

Фицо — один из немногих европейских лидеров, которые поддерживают регулярный контакт с Кремлем с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Его участие в параде, где будет присутствовать и Путин, вызывает критику в ЕС. Политик неоднократно выступал против усилий ЕС по уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

Словакия до сих пор в значительной степени зависит от поставок российского газа, что делает ее уязвимой к политическому давлению со стороны Кремля. В мае Фицо уже посещал Москву, приняв участие в параде Победы на Красной площади, чем вызвал возмущение европейских партнеров. Нынешняя встреча в Китае может еще больше осложнить отношения между Братиславой и Брюсселем.

Напомним, что Словакия возобновила практику выдачи туристических виз гражданам России, приостановленную еще в 2022 году. Это решение вызвало оживленные дискуссии среди европейских партнеров страны.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова оказался в центре критики из-за своих высказываний об Украине.

