Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори лідерів — Путін ховається від зустрічі із Зеленським

Переговори лідерів — Путін ховається від зустрічі із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:33
Переговори України і РФ — Путін ховається від Зеленського
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

Російський диктатор Володимир Путін ховається від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Очільник Кремля ставить незрозумілі ультиматуми, аби ці переговори не відбулись.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Путіна і Зеленського

Тихий заявив, що Україна була і залишається відданою мирним зусиллям. За його словами, жодна країна світу не прагне миру так, як Україна, бо війна йде на нашій території.

"Ми готові до припинення вогню, готові до зустрічі лідерів, яка могла б принести це припинення вогню,готові до серйозних кроків. На жаль, немає такої готовності з боку Росії. Вона відкинула припинення вогню і продовжує відкидати зустріч лідерів. Пропозиція зустрітись в Москві не є серйозною і всі це прекрасно розуміють. Ця пропозиція зроблена лише для того, щоб Путін уник прямих переговорів", — сказав речник МЗС.

Він додав, що наразі є сім країн, які готові прийняти зустріч лідерів України та Росії: Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ. За словами Тихого, це невичерпний перелік, тому що є чимало країн, які готові надати переговорний майданчик.  

"Ми готові, в той час, коли буде готова Росія, буде готовий Путін і він перестане ховатися від президента Зеленського, уникати цих зустрічей і погодиться на такі переговори. Ми розуміємо, що в Росії саме Путін ухвалює рішення про припинення вогню та війни, тому саме для цього потрібна зустріч лідерів. Він хоче продовжувати ці маніпуляції, хоче продовжувати війну. Він вважає, що має ресурси. Ми вважаємо, що це не так. Тому, допоки Росія продовжує саботувати мирний процес, потрібне посилення тиску на Москву", — підсумував речник міністерства. 

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що він нібито ніколи не був проти зустрічі із Зеленським, і якщо український лідер готовий, то "нехай приїде до Москви". У відповідь на це президент України заявив, що таким чином Росія хоче відтермінувати зустріч лідерів.

Водночас Володимир Зеленський запропонував Путіну приїхати до Києва. Український лідер заявив, що не може  їхати в країну терориста.

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні Георгій Тихий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації