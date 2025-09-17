Переговори України і РФ — Путін ховається від Зеленського

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

Російський диктатор Володимир Путін ховається від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Очільник Кремля ставить незрозумілі ультиматуми, аби ці переговори не відбулись.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Зустріч Путіна і Зеленського

Тихий заявив, що Україна була і залишається відданою мирним зусиллям. За його словами, жодна країна світу не прагне миру так, як Україна, бо війна йде на нашій території.

"Ми готові до припинення вогню, готові до зустрічі лідерів, яка могла б принести це припинення вогню,готові до серйозних кроків. На жаль, немає такої готовності з боку Росії. Вона відкинула припинення вогню і продовжує відкидати зустріч лідерів. Пропозиція зустрітись в Москві не є серйозною і всі це прекрасно розуміють. Ця пропозиція зроблена лише для того, щоб Путін уник прямих переговорів", — сказав речник МЗС.

Він додав, що наразі є сім країн, які готові прийняти зустріч лідерів України та Росії: Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ. За словами Тихого, це невичерпний перелік, тому що є чимало країн, які готові надати переговорний майданчик.

"Ми готові, в той час, коли буде готова Росія, буде готовий Путін і він перестане ховатися від президента Зеленського, уникати цих зустрічей і погодиться на такі переговори. Ми розуміємо, що в Росії саме Путін ухвалює рішення про припинення вогню та війни, тому саме для цього потрібна зустріч лідерів. Він хоче продовжувати ці маніпуляції, хоче продовжувати війну. Він вважає, що має ресурси. Ми вважаємо, що це не так. Тому, допоки Росія продовжує саботувати мирний процес, потрібне посилення тиску на Москву", — підсумував речник міністерства.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що він нібито ніколи не був проти зустрічі із Зеленським, і якщо український лідер готовий, то "нехай приїде до Москви". У відповідь на це президент України заявив, що таким чином Росія хоче відтермінувати зустріч лідерів.

Водночас Володимир Зеленський запропонував Путіну приїхати до Києва. Український лідер заявив, що не може їхати в країну терориста.