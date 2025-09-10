Видео
Главная Новости дня Сикорский после атаки российскими дронами обратился к полякам

Сикорский после атаки российскими дронами обратился к полякам

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:47
Атака дронов России на Польшу — Сикорский обратился к гражданам
Радослав Сикорский. Фото: Sarah Meyssonier, PAP/EPA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к гражданам после российской дроновой атаки. Он подчеркнул, что Украина является союзником.

Об этом Радослав Сикорский написал в соцсети X в среду, 10 сентября.

Читайте также:

Обращение Сикорского к полякам

Глава МИД Польши отметил, что угроза для страны идет с Востока, а не с Запада.

"Храбрая, измученная Украина является нашим союзником в сдерживании армии Путина от польских границ", — подчеркнул он.

Сикорский призвал сохранять спокойствие, объединиться и дать отпор российским агентам.

Пост Сикорского. Фото: скриншот

Напомним, премьер Польши Дональд Туск обратился к НАТО с просьбой применить четвертую статью после российской атаки.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас отреагировала на нарушение воздушного пространства Польши. По ее словам, это не случайность со стороны России.

Польша война Украина дроны Россия Радослав Сикорский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
