Атака дронов России на Польшу — Сикорский обратился к гражданам

Радослав Сикорский. Фото: Sarah Meyssonier, PAP/EPA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к гражданам после российской дроновой атаки. Он подчеркнул, что Украина является союзником.

Об этом Радослав Сикорский написал в соцсети X в среду, 10 сентября.

Обращение Сикорского к полякам

Глава МИД Польши отметил, что угроза для страны идет с Востока, а не с Запада.

"Храбрая, измученная Украина является нашим союзником в сдерживании армии Путина от польских границ", — подчеркнул он.

Сикорский призвал сохранять спокойствие, объединиться и дать отпор российским агентам.

Пост Сикорского. Фото: скриншот

Напомним, премьер Польши Дональд Туск обратился к НАТО с просьбой применить четвертую статью после российской атаки.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас отреагировала на нарушение воздушного пространства Польши. По ее словам, это не случайность со стороны России.