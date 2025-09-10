Атака дронов России на Польшу — Сикорский обратился к гражданам

Сикорский после атаки российскими дронами обратился к полякам
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к гражданам после российской дроновой атаки. Он подчеркнул, что Украина является союзником.
Об этом Радослав Сикорский написал в соцсети X в среду, 10 сентября.
Обращение Сикорского к полякам
Глава МИД Польши отметил, что угроза для страны идет с Востока, а не с Запада.
"Храбрая, измученная Украина является нашим союзником в сдерживании армии Путина от польских границ", — подчеркнул он.
Сикорский призвал сохранять спокойствие, объединиться и дать отпор российским агентам.
Напомним, премьер Польши Дональд Туск обратился к НАТО с просьбой применить четвертую статью после российской атаки.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас отреагировала на нарушение воздушного пространства Польши. По ее словам, это не случайность со стороны России.
