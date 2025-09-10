Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сікорський після атаки російськими дронами звернувся до поляків

Сікорський після атаки російськими дронами звернувся до поляків

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 13:47
Атака дронів Росії на Польщу — Сікорський звернувся до громадян
Радослав Сікорський. Фото: Sarah Meyssonier, PAP/EPA

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до громадян після російської дронової атаки. Він наголосив, що Україна є союзником. 

Про це Радослав Сікорський написав у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Реклама
Читайте також:

Звернення Сікорського до поляків

Глава МЗС Польщі зауважив, що загроза для країни йде зі Сходу, а не із Заходу.

"Хоробра, змучена Україна є нашим союзником у стримуванні армії Путіна від польських кордонів", — наголосив він.

Сікорський закликав зберігати спокій, обʼєднатися та дати відсіч російським агентам.

null
Допис Сікорського. Фото: скриншот

Нагадаємо, премʼєр Польщі Дональд Туск звернувся до НАТО із проханням застосувати четверту статтю після російської атаки.

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на порушення повітряного простору Польщі. За її словами, це не випадковість із боку Росії.

Польща війна Україна дрони Росія Радослав Сікорський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації