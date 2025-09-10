Атака дронів Росії на Польщу — Сікорський звернувся до громадян

Радослав Сікорський. Фото: Sarah Meyssonier, PAP/EPA

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до громадян після російської дронової атаки. Він наголосив, що Україна є союзником.

Про це Радослав Сікорський написав у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Реклама

Читайте також:

Звернення Сікорського до поляків

Глава МЗС Польщі зауважив, що загроза для країни йде зі Сходу, а не із Заходу.

"Хоробра, змучена Україна є нашим союзником у стримуванні армії Путіна від польських кордонів", — наголосив він.

Сікорський закликав зберігати спокій, обʼєднатися та дати відсіч російським агентам.

Допис Сікорського. Фото: скриншот

Нагадаємо, премʼєр Польщі Дональд Туск звернувся до НАТО із проханням застосувати четверту статтю після російської атаки.

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала на порушення повітряного простору Польщі. За її словами, це не випадковість із боку Росії.