Тихий анонсував візит польської делегації в Україну

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС України/Telegram

Цього тижня Україна очікує на візит польської делегації після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. Як відомо, делегація буде на високому рівні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу у середу, 17 вересня, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Реклама

Читайте також:

Тихий про візит польської делегації в Україну

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що цього тижня до України завітає польська делегація на високому рівні. Однак представник МЗС відмовився розповідати подробиці майбутнього візиту делегації Польщі.

"Станом на зараз є дані щодо візиту цієї делегації, є деталі. Але я не зможу вдаватися в подробиці з огляду на безпеку. Але скажу, що дійсно ми очікуємо делегацію цього тижня. Делегація буде на високому рівні. Я думаю, що подальші деталі щодо цього візиту ви побачите від Міністерства оборони, від міністра оборони Дениса Шмигаля", — заявив Тихий.

Крім того, він зазначив, що Україна готова ділитися досвідом з Польщею, ймовірно, маючи на увазі досвід у протидії безпілотникам РФ тощо. Тихий переконаний, що цей візит буде важливим на шляху до підвищення безпеки як України, так і Польщі.

"Ми готові ділитися досвідом з Польщею. І переконані, що цей візит буде важливим кроком на цьому шляху. Можна буде детальніше обговорити й плани того, як ми будемо спільно працювати над тим, щоб підвищувати безпеку і наших країн, і союзників", — підсумував речник МЗС України.

Нещодавно Георгій Тихий відповів на ідею відправити миротворців ООН в Україну.

Також Тихий заявляв, що російський диктатор Путін ховається від зустрічі з Володимиром Зеленським, адже очільник Кремля ставить незрозумілі ультиматуми.