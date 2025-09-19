Келлог заявив, що Путін після України може атакувати НАТО

Кіт Келлог. Фото: REUTERS

Російський президент Володимир Путін прагне відновити імперські амбіції. Тож після можливого захоплення України не виключається його напад і на держави-члени НАТО.

Про це повідомив спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв'ю The Telegraph.

Келлог про Путіна

Кіт Келлог, заявив, що у випадку перемоги РФ в Україні наступною мішенню стануть країни НАТО.

"Абсолютно. Треба дивитися на Путіна та Росію як на експансіоністську силу. Він хоче відновити Російську імперію — дайте йому дюйм, він забере милю. Це як у Мюнхені 1938-го: Гітлер сказав, що хоче лише Судети, а потім була Польща і Друга світова війна. Історія не повторюється, але римується. Те саме відбувається з Україною. Ми маємо зупинити його зараз", — повідомив він.

Він зазначив, що Путін є вихідцем із КДБ, ніколи не відмовлявся від цієї сутності та не здатен зрозуміти Захід.

"Він прикидається, що не розмовляє англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор", — заявив він.

Він також висловив упевненість, що нещодавній запуск російських безпілотників у Польщу був здійснений навмисно. На його думку, це своєрідний тест, покликаний перевірити реакцію Заходу.

Келлог також заявив, що агресивним заявам Путіна про те, що РФ є сильною ядерною державою, потрібно протистояти, а не уникати їх.

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 залетіли на територію Естонії. Борти прямували в бік Таллінну та перебували у повітрі близько 12 хвилин.

А 15 вересня у Польщі над урядовими будівлями знешкодили безпілотник — затримано двох громадян Білорусі.