Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Келлог заявив, що Путін може наважитися атакувати НАТО

Келлог заявив, що Путін може наважитися атакувати НАТО

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 23:15
Келлог заявив, що Путін після України може атакувати НАТО
Кіт Келлог. Фото: REUTERS

Російський президент Володимир Путін прагне відновити імперські амбіції. Тож після можливого захоплення України не виключається його напад і на держави-члени НАТО.

Про це повідомив спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв'ю The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Келлог про Путіна

Кіт Келлог, заявив, що у випадку перемоги РФ в Україні наступною мішенню стануть країни НАТО.

"Абсолютно. Треба дивитися на Путіна та Росію як на експансіоністську силу. Він хоче відновити Російську імперію — дайте йому дюйм, він забере милю. Це як у Мюнхені 1938-го: Гітлер сказав, що хоче лише Судети, а потім була Польща і Друга світова війна. Історія не повторюється, але римується. Те саме відбувається з Україною. Ми маємо зупинити його зараз", — повідомив він.

Він зазначив, що Путін є вихідцем із КДБ, ніколи не відмовлявся від цієї сутності та не здатен зрозуміти Захід.

"Він прикидається, що не розмовляє англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор", — заявив він.

Він також висловив упевненість, що нещодавній запуск російських безпілотників у Польщу був здійснений навмисно. На його думку, це своєрідний тест, покликаний перевірити реакцію Заходу.

Келлог також заявив, що агресивним заявам Путіна про те, що РФ є сильною ядерною державою, потрібно протистояти, а не уникати їх. 

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 залетіли на територію Естонії. Борти прямували в бік Таллінну та перебували у повітрі близько 12 хвилин.

А 15 вересня у Польщі над урядовими будівлями знешкодили безпілотник — затримано двох громадян Білорусі.

володимир путін НАТО війна Росія армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації