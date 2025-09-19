Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кэллог заявил, что Путин может решиться атаковать НАТО

Кэллог заявил, что Путин может решиться атаковать НАТО

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 23:15
Кэллог заявил, что Путин после Украины может атаковать НАТО после Украины
Кот Келлог. Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин стремится восстановить имперские амбиции. Поэтому после возможного захвата Украины не исключается его нападение и на государства-члены НАТО.

Об этом сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью The Telegraph.

Реклама
Читайте также:

Кэллог о Путине

Кит Келлог, заявил, что в случае победы РФ в Украине следующей мишенью станут страны НАТО.

"Абсолютно. Надо смотреть на Путина и Россию как на экспансионистскую силу. Он хочет восстановить Российскую империю — дайте ему дюйм, он заберет милю. Это как в Мюнхене в 1938-м: Гитлер сказал, что хочет только Судеты, а потом была Польша и Вторая мировая война. История не повторяется, но рифмуется. То же самое происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", — сообщил он.

Он отметил, что Путин является выходцем из КГБ, никогда не отказывался от этой сущности и не способен понять Запад.

"Он притворяется, что не говорит по-английски, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор", — заявил он.

Он также выразил уверенность, что недавний запуск российских беспилотников в Польшу был осуществлен намеренно. По его мнению, это своеобразный тест, призванный проверить реакцию Запада.

Келлог также заявил, что агрессивным заявлениям Путина о том, что РФ является сильной ядерной державой, нужно противостоять, а не избегать их.

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Борта направлялись в сторону Таллина и находились в воздухе около 12 минут.

А 15 сентября в Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник — задержаны двое граждан Беларуси.

владимир путин НАТО Россия армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации