Кэллог заявил, что Путин после Украины может атаковать НАТО после Украины

Кот Келлог. Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин стремится восстановить имперские амбиции. Поэтому после возможного захвата Украины не исключается его нападение и на государства-члены НАТО.

Об этом сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

Кэллог о Путине

Кит Келлог, заявил, что в случае победы РФ в Украине следующей мишенью станут страны НАТО.

"Абсолютно. Надо смотреть на Путина и Россию как на экспансионистскую силу. Он хочет восстановить Российскую империю — дайте ему дюйм, он заберет милю. Это как в Мюнхене в 1938-м: Гитлер сказал, что хочет только Судеты, а потом была Польша и Вторая мировая война. История не повторяется, но рифмуется. То же самое происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", — сообщил он.

Он отметил, что Путин является выходцем из КГБ, никогда не отказывался от этой сущности и не способен понять Запад.

"Он притворяется, что не говорит по-английски, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор", — заявил он.

Он также выразил уверенность, что недавний запуск российских беспилотников в Польшу был осуществлен намеренно. По его мнению, это своеобразный тест, призванный проверить реакцию Запада.

Келлог также заявил, что агрессивным заявлениям Путина о том, что РФ является сильной ядерной державой, нужно противостоять, а не избегать их.

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Борта направлялись в сторону Таллина и находились в воздухе около 12 минут.

А 15 сентября в Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник — задержаны двое граждан Беларуси.