Главная Новости дня В Польше сбили дрон над правительственными зданиями

В Польше сбили дрон над правительственными зданиями

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 21:45
В Польше обезвредили дрон над правительственными зданиями — задержаны белорусы
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник. Известно о задержании двух граждан Беларуси.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Дрон над правительственными зданиями Польши

"Только что Служба охраны государства обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведер", — рассказал Туск.

Он сообщил о задержании двух граждан Беларуси. Сейчас правоохранители расследуют детали инцидента.

null
Пост Туска. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что это была преднамеренная атака.

А украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что НАТО должно дать решительный ответ Кремлю на нарушение воздушного пространства Польши.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
