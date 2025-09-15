В Польше обезвредили дрон над правительственными зданиями — задержаны белорусы

В Польше сбили дрон над правительственными зданиями
В Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник. Известно о задержании двух граждан Беларуси.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X в понедельник, 15 сентября.
Дрон над правительственными зданиями Польши
"Только что Служба охраны государства обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведер", — рассказал Туск.
Он сообщил о задержании двух граждан Беларуси. Сейчас правоохранители расследуют детали инцидента.
Напомним, в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что это была преднамеренная атака.
А украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что НАТО должно дать решительный ответ Кремлю на нарушение воздушного пространства Польши.
Читайте Новини.LIVE!