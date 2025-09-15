У Польщі знешкодили дрон над урядовими будівлями — затримано білорусів

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У Польщі над урядовими будівлями знешкодили безпілотник. Відомо про затримання двох громадян Білорусі.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X у понеділок, 15 вересня.

Дрон над урядовими будівлями Польщі

"Щойно Служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями (Паркова) та Бельведер", — розповів Туск.

Він повідомив про затримання двох громадян Білорусі. Наразі правоохоронці розслідують деталі інциденту.

Допис Туска. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Водночас держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що це була навмисна атака.

А український лідер Володимир Зеленський наголосив, що НАТО має дати рішучу відповідь Кремлю на порушення повітряного простору Польщі.