Російські винищувачі залетіли до Естонії — реакція Володимира Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Український президент Володимир Зеленський висловився про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. Він заявив, що влада Кремля навмисно провокує країни НАТО.

Про це глава держави написав у своєму Telegram у п'ятницю, 19 вересня.

Президент України назвав неприпустимими дії Росії та наголосив, що країна-агресорка продовжує дестабілізувати ситуацію й навмисно провокувати країни Альянсу.

"Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії. Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії — як спільні, так і з боку кожної окремої країни", — сказав Зеленський.

Глава держави вважає, що лише спільний тиск з боку західних країн може зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

"Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії", — додав президент.

Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 залетіли на територію Естонії. Борти прямували в бік Таллінну та перебували у повітрі близько 12 хвилин.

А також ми писали, що Володимир Зеленський провів зустріч зі головою МЗС Литви, щоб обговорити загрозу з боку РФ і Білорусі.