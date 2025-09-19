Российские истребители залетели в Эстонию - реакция Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украинский президент Владимир Зеленский высказался о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. Он заявил, что власти Кремля намеренно провоцируют страны НАТО.

Об этом глава государства написал в своем Telegram в пятницу, 19 сентября.

Президент Украины назвал недопустимыми действия России и подчеркнул, что страна-агрессор продолжает дестабилизировать ситуацию и намеренно провоцировать страны Альянса.

"Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии. Это не случайность. Это системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада. И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия — как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны", — сказал Зеленский.

Глава государства считает, что только совместное давление со стороны западных стран может остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции. В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии", — добавил президент.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Борта направлялись в сторону Таллина и находились в воздухе около 12 минут.

А также мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Литвы, чтобы обсудить угрозу со стороны РФ и Беларуси.