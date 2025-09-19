Зеленський провів зустріч з Кястутісом Будрісом — фото, відео

Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом у Києві. Під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію в Європі та спільну загрозу з боку Росії й Білорусі.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 19 вересня.

Зеленський зустрівся з головою МЗС Литви

Литовський міністр вже вп'яте приїхав до України із офіційним візитом. Під час зустрічі із президентом Зеленський вони обговорили безпекову ситуацію в країнах, на тлі ескалації російської агресії, в тому числі і на країни НАТО.

"Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, про посилення санкційної політики, спільне оборонне виробництво, участь у програмах SAFE та PURL, допомогу у відбудові, розмінуванні, освіті й реабілітації поранених. Литва відкрила в Україні офіс, який координуватиме ці проєкти. Це важливо", — сказав Зеленський.

Зустріч Володимира Зеленського з Кястутісом Будрісом. Фото: Офіс Президента

Крім того, важливою темою зустрічі стало посилення співпраці між Україною та Литвою.

"Підтримка України на шляху до ЄС, відкриття першого переговорного кластера — ще одна ключова тема. І готуємось до Генасамблеї ООН — наш спільний голос має бути сильним", — додав президент.

