Головна Новини дня Зеленський обговорив із головою МЗС Литви безпеку в Європі

Зеленський обговорив із головою МЗС Литви безпеку в Європі

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 19:59
Зеленський провів зустріч з Кястутісом Будрісом — фото, відео
Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом у Києві. Під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію в Європі та спільну загрозу з боку Росії й Білорусі.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 19 вересня.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з головою МЗС Литви

Литовський міністр вже вп'яте приїхав до України із офіційним візитом. Під час зустрічі із президентом Зеленський вони обговорили безпекову ситуацію в країнах, на тлі ескалації російської агресії, в тому числі і на країни НАТО.

"Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, про посилення санкційної політики, спільне оборонне виробництво, участь у програмах SAFE та PURL, допомогу у відбудові, розмінуванні, освіті й реабілітації поранених. Литва відкрила в Україні офіс, який координуватиме ці проєкти. Це важливо", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся з Кястутісом Будрісом - фото
Зустріч Володимира Зеленського з Кястутісом Будрісом. Фото: Офіс Президента

Крім того, важливою темою зустрічі стало посилення співпраці між Україною та Литвою.

"Підтримка України на шляху до ЄС, відкриття першого переговорного кластера — ще одна ключова тема. І готуємось до Генасамблеї ООН — наш спільний голос має бути сильним", — додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також провів перемовини з Еміром Катару. Президент подякував лідеру країни за співпрацю у поверненні викрадених українських дітей.

А також раніше президент оголосив про ратифікацію 100-річної Угоди про партнерство між Україною та Великою Британією.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
