Головна Новини дня Зеленський затвердив ратифікацію 100-річної угоди з Британією

Зеленський затвердив ратифікацію 100-річної угоди з Британією

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 10:58
Україна й Велика Британія закріпили 100-річне партнерство — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський оголосив про підписання закону, що ратифікує 100-річну Угоду про партнерство між Сполученим Королівством та Україною. Глава держави підкреслив, що напередодні Верховна Рада переважною більшістю підтримала цей історичний документ, після чого він повернув його до парламенту зі своїм підписом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

Читайте також:

Володимир Зеленський підписав столітню угоду з Великою Британією

У зверненні Зеленський подякував Його Величності Королю Карлу ІІІ та королівській родині за незмінну підтримку, наголосивши на непохитній і принциповій позиції Великої Британії.

"Коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі повинні бути твердими, і Британія продовжує лідирувати в захисті свободи на багатьох фронтах. Разом ми багато чого досягли, і за підтримки волелюбних націй — Великої Британії, наших європейських партнерів і США — ми продовжуємо відстоювати цінності і захищати життя. Ми об'єднані в наших зусиллях, спрямованих на те, щоб змусити дипломатію працювати і забезпечити тривалий мир на європейському континенті", — йдеться у заяві Зеленського.

Нагадаємо, у січні 2025 року прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Києва підписав угоду про 100-річне партнерство з Україною.

Дана угода має зміцнити співпрацю між Україною та Великою Британією в усіх сферах, серед яких військова безпека, агросектор, охорона здоров'я, партнерство в енергетиці та чимало інших напрямків й галузей. 

 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
