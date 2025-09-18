Украина и Великобритания закрепили 100-летнее партнерство - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский объявил о подписании закона, ратифицирующего 100-летнее Соглашение о партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной. Глава государства подчеркнул, что накануне Верховная Рада подавляющим большинством поддержала этот исторический документ, после чего он вернул его в парламент со своей подписью.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Владимир Зеленский подписал столетнее соглашение с Великобританией

В обращении Зеленский поблагодарил Его Величество Короля Карла III и королевскую семью за неизменную поддержку, отметив непоколебимую и принципиальную позицию Великобритании.

"Когда тирания снова угрожает Европе, мы все должны быть твердыми, и Британия продолжает лидировать в защите свободы на многих фронтах. Вместе мы многого достигли, и при поддержке свободолюбивых наций - Великобритании, наших европейских партнеров и США — мы продолжаем отстаивать ценности и защищать жизни. Мы объединены в наших усилиях, направленных на то, чтобы заставить дипломатию работать и обеспечить длительный мир на европейском континенте", — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, в январе 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Киев подписал соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной.

Данное соглашение должно укрепить сотрудничество между Украиной и Великобританией во всех сферах, среди которых военная безопасность, агросектор, здравоохранение, партнерство в энергетике и многие другие направления и отрасли.