Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Залужный/Facebook

В среду, 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал это соглашение "уникальным документом".

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Telegram.

Рада ратифицировала "столетнее соглашение" с Британией

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Соглашение, в частности, предусматривает существенное усиление военной поддержки: Соединенное Королевство обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до финансового года 2030/31 и после — при необходимости.

Это включает обучение украинских военных, поддержку пилотов, поставки военной авиации, расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции. А также привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.

Скриншот сообщения ВРУ/Telegram

Залужный о "столетнем соглашении" между Украиной и Британией

"Верховная Рада ратифицировала "столетнее соглашение" между Украиной и Британией. Это уникальный документ, который означает интеграцию Украины в западный мир и превращение в региональный центр стабильности", — отметил Залужный.

Кроме того, он отметил, что для Британии — это укрепление позиций в Восточной Европе, новые рынки и подтверждение статуса страны, которая стоит на страже международного права и демократии. А для мира — это прецедент о том, как можно поддержать страну, ставшую жертвой агрессии. И не только оружием.

Посол пояснил, что этот документ — одновременно и вызов, и возможности. По словам Залужного, потенциал выгод от такого партнерства огромен.

"Столетнее соглашение" уже само по себе стало историческим явлением, которое демонстрирует силу международного права и дружбы даже в самые бурные времена. А еще — дает основу для оптимизма относительно будущего Украины и Британии в общей семье свободных и успешных наций", — подытожил Залужный.

Скриншот сообщения Залужного/Telegram

Напомним, что недавно стало известно, что Великобритания введет новый пакет жестких санкций против России.

Ранее мы информировали, что Украина и Великобритания договорились о совместном производстве беспилотников.