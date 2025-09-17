ВР одобрила столетнее соглашение с Британией — Залужный о деталях
В среду, 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал это соглашение "уникальным документом".
Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Telegram.
Рада ратифицировала "столетнее соглашение" с Британией
Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.
Соглашение, в частности, предусматривает существенное усиление военной поддержки: Соединенное Королевство обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до финансового года 2030/31 и после — при необходимости.
Это включает обучение украинских военных, поддержку пилотов, поставки военной авиации, расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции. А также привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.
Залужный о "столетнем соглашении" между Украиной и Британией
"Верховная Рада ратифицировала "столетнее соглашение" между Украиной и Британией. Это уникальный документ, который означает интеграцию Украины в западный мир и превращение в региональный центр стабильности", — отметил Залужный.
Кроме того, он отметил, что для Британии — это укрепление позиций в Восточной Европе, новые рынки и подтверждение статуса страны, которая стоит на страже международного права и демократии. А для мира — это прецедент о том, как можно поддержать страну, ставшую жертвой агрессии. И не только оружием.
Посол пояснил, что этот документ — одновременно и вызов, и возможности. По словам Залужного, потенциал выгод от такого партнерства огромен.
"Столетнее соглашение" уже само по себе стало историческим явлением, которое демонстрирует силу международного права и дружбы даже в самые бурные времена. А еще — дает основу для оптимизма относительно будущего Украины и Британии в общей семье свободных и успешных наций", — подытожил Залужный.
