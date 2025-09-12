Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поблагодарил Британию за мощный пакет санкций против РФ

Зеленский поблагодарил Британию за мощный пакет санкций против РФ

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 15:08
Британия ввела новые санкции против РФ — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Великобритания введет новый пакет жестких санкций против России. Новые ограничения "ударят" по теневому флоту страны-агрессора.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 сентября.

Реклама
Читайте также:

Британия ввела новый пакет санкций против РФ

Как сообщил президент, новый санкционный пакет Британии против России, содержит около 100 позиций, которые должны нанести существенный удар по теневому флоту и цепям поставок российской армии.

В санкционный пакет внесли 70 танкеров, 27 компаний — производителей и поставщиков для российского оборонного комплекса, в частности причастных к изготовлению "Искандеров", а также трех физических лиц.

"Очень важно, что при подготовке санкций учли наши предложения. Украина давно подчеркивает, что нужно давить на Россию именно в этих сферах и лишать Москву всех возможностей, которые позволяют продолжать войну", — сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает решительных действий и от других партнеров.

"Ожидаем, что другие наши партнеры тоже продолжат давление на инфраструктуру российского теневого флота и финансовую систему. Надо делать все возможное, чтобы забирать деньги у российской военной машины. Только так можно остановить Россию и закончить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Европейском союзе заявили о продлении санкций против России еще на шесть месяцев.

А также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести второй этап санкций для Кремля в случае отсутствия шагов к миру со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Владимир Зеленский санкции против России россия Великобритания флот
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации