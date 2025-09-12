Британия ввела новые санкции против РФ — Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Великобритания введет новый пакет жестких санкций против России. Новые ограничения "ударят" по теневому флоту страны-агрессора.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 сентября.

Британия ввела новый пакет санкций против РФ

Как сообщил президент, новый санкционный пакет Британии против России, содержит около 100 позиций, которые должны нанести существенный удар по теневому флоту и цепям поставок российской армии.

В санкционный пакет внесли 70 танкеров, 27 компаний — производителей и поставщиков для российского оборонного комплекса, в частности причастных к изготовлению "Искандеров", а также трех физических лиц.

"Очень важно, что при подготовке санкций учли наши предложения. Украина давно подчеркивает, что нужно давить на Россию именно в этих сферах и лишать Москву всех возможностей, которые позволяют продолжать войну", — сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает решительных действий и от других партнеров.

"Ожидаем, что другие наши партнеры тоже продолжат давление на инфраструктуру российского теневого флота и финансовую систему. Надо делать все возможное, чтобы забирать деньги у российской военной машины. Только так можно остановить Россию и закончить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Европейском союзе заявили о продлении санкций против России еще на шесть месяцев.

А также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести второй этап санкций для Кремля в случае отсутствия шагов к миру со стороны российского диктатора Владимира Путина.