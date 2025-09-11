Видео
Главная Новости дня Украина и Британия договорились о совместном производстве дронов

Украина и Британия договорились о совместном производстве дронов

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:44
Британия профинансирует производство украинских беспилотников
Заседание представителей правительства Украины и Великобритании. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Великобритания начнет производство украинских дронов-перехватчиков. Соответствующее соглашение он подписал в Лондоне с министром обороны Джоном Гили. Данное решение является продолжением договоренностей между Президентом Украины и премьер-министром Великобритании по развитию промышленного сотрудничества.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Читайте также:

Великобритания поможет Украине с изготовлением 1000 дронов

Первым этапом станет изготовление 1000 беспилотников, которые передадут Украине. Как отметил Шмыгаль, эти перехватчики уже доказали свою эффективность в борьбе с российскими "Шахедами".

null
Денис Шмыгаль и Джон Гили. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В будущем планируется масштабировать производство, привлекать инвестиции и совершенствовать технологии для еще более надежной защиты украинских городов и гражданского населения от воздушных атак.

Во время встречи с британским коллегой стороны обсудили практические шаги реализации договоренностей, а также согласовали позиции относительно следующего заседания в формате "Рамштайн", которое запланировано на октябрь.

Напомним, на недавнем заседании "Рамштайн" США и ЕС согласовали, какие пакеты помощи передадут Украине.

Также стало известно, что в Великобритании построят завод по производству дронов.

военная помощь Украина Великобритания дроны производство оружия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
