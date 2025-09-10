Украина получит новые пакеты помощи от партнеров — результаты Рамштайн

Заседание "Рамштайн". Фото: t.me/Denys_Smyhal

На 30-м заседании в формате "Рамштайн" партнеры Украины подтвердили долгосрочную поддержку и объявили новые масштабные пакеты помощи. Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что результаты встречи свидетельствуют о росте солидарности союзников и укреплении оборонных возможностей Украины.



Какую помощь передадут партнеры Украины

Европейский Союз напомнил об обязательствах передать 2 млн боеприпасов, из которых уже собрано 80%. Также рассматривается возможность направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС на закупку американского вооружения, а в октябре и ноябре Украина может получить еще по 4 млрд евро. Кроме того, запланированы инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE.

Германия пообещала передать две системы Patriot, профинансировать инициативу PURL на 500 млн евро и выделить 300 млн евро на закупку украинских дальнобойных дронов.

Великобритания возьмется профинансировать производство нескольких тысяч ударных дронов, которые в течение года должны поступить в Украину.

Норвегия анонсировала выделение 8 млрд долларов в 2026 году, завершение контрактирования дронов-перехватчиков и поставки вооружения для украинской бригады, которую оснащают скандинавские и балтийские партнеры.

Дания объявила о старте совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.

Канада выделяет 500 млн долларов на PURL, еще 220 млн - на украинские дроны и 165 млн на развитие коалиций возможностей.

Швеция завершает подготовку 20-го пакета помощи, а Литва объявила о взносах в PURL и финансировании Patriot.

Чехия пообещала более 1 млн боеприпасов в 2025 году, 80 единиц техники и новый пакет на 61 млн евро, а также подготовку инструкторов для F-16.

Бельгия готовит новый пакет помощи и 100 млн евро на PURL, Люксембург также присоединился к этой инициативе. Нидерланды выделяют 1,2 млрд евро до конца года, из которых 450 млн направят на поддержку F-16 в рамках JUMPSTART, а также инвестируют в проекты deep strike, где могут также присоединиться и другие партнеры.

Польша готовит новый пакет и в ближайшее время передаст 10 тыс. снарядов калибра 155 мм. Испания будет поставлять боеприпасы для ПВО IRIS-T. Латвия объявила пакет на 2,5 млн евро, вклад в PURL суммой 5 млн евро и передачу БТР Patria.

Франция подтвердила передачу самолетов Mirage и ускорение индустриальных проектов в сфере боеприпасов и дронов.

Денис Шмыгаль поблагодарил всех партнеров, отдельно отметил поддержку США как инициатора формата, а также министров обороны Великобритании Джона Гили и Германии Бориса Писториуса. Он отметил особую роль Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в запуске PURL и подчеркнул, что роль Альянса в формате "Рамштайн" будет только расти.

