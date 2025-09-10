Україна отримає нові пакети допомоги від партнерів — результати Рамштайн

Засідання "Рамштайн". Фото: t.me/Denys_Smyhal

На 30-му засіданні у форматі "Рамштайн" партнери України підтвердили довгострокову підтримку та оголосили нові масштабні пакети допомоги. Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що результати зустрічі свідчать про зростання солідарності союзників і зміцнення оборонних можливостей України.

Про це Денис Шмигаль повідомив на своєму каналі у Telegram.

Яку допомогу передадуть партнери України

Європейський Союз нагадав про зобов’язання передати 2 млн боєприпасів, з яких уже зібрано 80%. Також розглядається можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС на закупівлю американського озброєння, а в жовтні та листопаді Україна може отримати ще по 4 млрд євро. Окрім того, заплановані інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.

Німеччина пообіцяла передати дві системи Patriot, профінансувати ініціативу PURL на 500 млн євро та виділити 300 млн євро на закупівлю українських далекобійних дронів.

Велика Британія візьметься профінансувати виробництво кількох тисяч ударних дронів, які протягом року мають надійти в Україну.

Норвегія анонсувала виділення 8 млрд доларів у 2026 році, завершення контрактування дронів-перехоплювачів і постачання озброєння для української бригади, яку оснащують скандинавські та балтійські партнери.

Данія оголосила про старт спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Канада виділяє 500 млн доларів на PURL, ще 220 млн — на українські дрони та 165 млн на розвиток коаліцій спроможностей.

Швеція завершує підготовку 20-го пакета допомоги, а Литва оголосила про внески в PURL і фінансування Patriot.

Чехія пообіцяла понад 1 млн боєприпасів у 2025 році, 80 одиниць техніки та новий пакет на 61 млн євро, а також підготовку інструкторів для F-16.

Бельгія готує новий пакет допомоги й 100 млн євро на PURL, Люксембург також приєднався до цієї ініціативи. Нідерланди виділяють 1,2 млрд євро до кінця року, з яких 450 млн спрямують на підтримку F-16 в рамках JUMPSTART, а також інвестують у проєкти deep strike, де можуть також долучитися й інші партнери.

Польща готує новий пакет та найближчим часом передасть 10 тис. снарядів калібру 155 мм. Іспанія постачатиме боєприпаси для ППО IRIS-T. Латвія оголосила пакет на 2,5 млн євро, внесок у PURL сумою 5 млн євро та передачу БТР Patria.

Франція підтвердила передачу літаків Mirage та пришвидшення індустріальних проєктів у сфері боєприпасів і дронів.

Денис Шмигаль подякував усім партнерам, окремо відзначив підтримку США як ініціатора формату, а також міністрів оборони Британії Джона Гілі та Німеччини Бориса Пісторіуса. Він наголосив на особливій ролі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте у запуску PURL та підкреслив, що роль Альянсу у форматі "Рамштайн" лише зростатиме.

