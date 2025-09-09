Відео
Головна Новини дня В ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України

В ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:51
Каллас назвала, коли Україні доставлять 2 млн боєприпасів
Кая Каллас. Фото: кадр з відео

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас назвала терміни постачання Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів. За її словами, це планують зробити до жовтня.

Про це Кая Каллас розповіла під час виступу в Європейському парламенті у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Артилерійські снаряди для України

Каллас розповіла, що держави-члени ЄС надали Україні майже 169 мільярдів євро з початку великої війни проти Росії. Крім того, вона зробила заяву про постачання великокаліберних боєприпасів.

"Наразі вони також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%", — зауважила глава дипломатії ЄС.

За її словами, це необхідно, аби Україна могла захищатися та дати відсіч агресії.

Нагадаємо, у жовтні Україна планує отримати партію авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM зі США.

А нещодавно стало відомо, що Президент Володимир Зеленський домовився про додаткову систему ППО від північних країн та Балтії.

Європейський союз військова допомога Україна Кая Каллас снаряди
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
