Каллас назвала, коли Україні доставлять 2 млн боєприпасів

В ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас назвала терміни постачання Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів. За її словами, це планують зробити до жовтня.
Про це Кая Каллас розповіла під час виступу в Європейському парламенті у вівторок, 9 вересня.
Артилерійські снаряди для України
Каллас розповіла, що держави-члени ЄС надали Україні майже 169 мільярдів євро з початку великої війни проти Росії. Крім того, вона зробила заяву про постачання великокаліберних боєприпасів.
"Наразі вони також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%", — зауважила глава дипломатії ЄС.
За її словами, це необхідно, аби Україна могла захищатися та дати відсіч агресії.
Нагадаємо, у жовтні Україна планує отримати партію авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM зі США.
А нещодавно стало відомо, що Президент Володимир Зеленський домовився про додаткову систему ППО від північних країн та Балтії.
