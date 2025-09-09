Каллас назвала, когда Украине доставят 2 млн боеприпасов

Кайя Каллас. Фото: кадр из видео

Глава дипломатии Европейского Союза Кайя Каллас назвала сроки поставок Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов. По ее словам, это планируют сделать до октября.

Об этом Кайя Каллас рассказала во время выступления в Европейском парламенте во вторник, 9 сентября.

Артиллерийские снаряды для Украины

Каллас рассказала, что государства-члены ЕС предоставили Украине почти 169 миллиардов евро с начала большой войны против России. Кроме того, она сделала заявление о поставках крупнокалиберных боеприпасов.

"Сейчас они также обеспечили 80% процентов боеприпасов от нашей цели в 2 миллиона боеприпасов. К октябрю у нас цель — обеспечить 100%", — отметила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, это необходимо, чтобы Украина могла защищаться и дать отпор агрессии.

Напомним, в октябре Украина планирует получить партию авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM из США.

А недавно стало известно, что Президент Владимир Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от северных стран и Балтии.