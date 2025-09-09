Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ЕС назвали сроки поставок 2 млн снарядов для Украины

В ЕС назвали сроки поставок 2 млн снарядов для Украины

Ua en ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:51
Каллас назвала, когда Украине доставят 2 млн боеприпасов
Кайя Каллас. Фото: кадр из видео

Глава дипломатии Европейского Союза Кайя Каллас назвала сроки поставок Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов. По ее словам, это планируют сделать до октября.

Об этом Кайя Каллас рассказала во время выступления в Европейском парламенте во вторник, 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Артиллерийские снаряды для Украины

Каллас рассказала, что государства-члены ЕС предоставили Украине почти 169 миллиардов евро с начала большой войны против России. Кроме того, она сделала заявление о поставках крупнокалиберных боеприпасов.

"Сейчас они также обеспечили 80% процентов боеприпасов от нашей цели в 2 миллиона боеприпасов. К октябрю у нас цель — обеспечить 100%", — отметила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, это необходимо, чтобы Украина могла защищаться и дать отпор агрессии.

Напомним, в октябре Украина планирует получить партию авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM из США.

А недавно стало известно, что Президент Владимир Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от северных стран и Балтии.

Европейский союз военная помощь Украина Кайя Каллас снаряды
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации