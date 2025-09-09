ППО Skyranger передасть Німеччина Україні до кінця 2025 року

Посилення ППО від Німеччини. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Німеччина передасть Україні нові системи протиповітряної оборони Skyranger. Підписання контракту на постачання відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю ZDF.

Нові системи ППО для України

Паппергер розповів, що оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні сучасні мобільні комплекси ППО Skyranger, спеціально призначені для боротьби з дронами.

Зенітна платформа встановлюється на танки Leopard, вона забезпечує знищення всіх БпЛА у зоні чотири на чотири кілометри.

"Кожна з цих систем може покривати територію розміром чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повний захист від дронів. Це означає, що всі безпілотники будуть знищені", — сказав генеральний директор Rheinmetall.

Зазначається, що підписання контракту на постачання відбудеться цього тижня в Лондоні, а перші комплекси передадуть Києву до кінця 2025 року. Україна отримає Skyranger раніше, ніж збройні сили Німеччини.

Нагадаємо, раніше в ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України. Це необхідно, аби Україна могла захищатися та дати відсіч агресії.

Водночас видання Aviation Week повідомляла, що США вже в жовтні доставлять в Україну ракети ERAM. Сили оборони прагнуть вражати важливі цілі РФ в її тилу.