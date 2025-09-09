Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Для боротьби з дронами — Німеччина передасть Україні системи ППО

Для боротьби з дронами — Німеччина передасть Україні системи ППО

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:13
ППО Skyranger передасть Німеччина Україні до кінця 2025 року
Посилення ППО від Німеччини. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Німеччина передасть Україні нові системи протиповітряної оборони Skyranger. Підписання контракту на постачання відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю ZDF

Реклама
Читайте також:

Нові системи ППО для України

Паппергер розповів, що оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні сучасні мобільні комплекси ППО Skyranger, спеціально призначені для боротьби з дронами.

Зенітна платформа встановлюється на танки Leopard, вона забезпечує знищення всіх БпЛА у зоні чотири на чотири кілометри. 

"Кожна з цих систем може покривати територію розміром чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повний захист від дронів. Це означає, що всі безпілотники будуть знищені", — сказав генеральний директор Rheinmetall. 

Зазначається, що підписання контракту на постачання відбудеться цього тижня в Лондоні, а перші комплекси передадуть Києву до кінця 2025 року. Україна отримає Skyranger раніше, ніж збройні сили Німеччини.

Нагадаємо, раніше в ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України. Це необхідно, аби Україна могла захищатися та дати відсіч агресії. 

Водночас видання Aviation Week повідомляла, що США вже в жовтні доставлять в Україну ракети ERAM. Сили оборони прагнуть вражати важливі цілі РФ в її тилу.

Німеччина військова допомога ППО війна в Україні Rheinmetall
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації