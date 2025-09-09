Видео
Главная Новости дня Для борьбы с дронами — Германия передаст Украине системы ПВО

Для борьбы с дронами — Германия передаст Украине системы ПВО

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 16:13
ПВО Skyranger передаст Германия Украине до конца 2025 года
Усиление ПВО от Германии. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Германия передаст Украине новые системы противовоздушной обороны Skyranger. Подписание контракта на поставку состоится уже на этой неделе.

Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ZDF.

Читайте также:

Новые системы ПВО для Украины

Паппергер рассказал, что оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине современные мобильные комплексы ПВО Skyranger, специально предназначенные для борьбы с дронами.

Зенитная платформа устанавливается на танки Leopard, она обеспечивает уничтожение всех БпЛА в зоне четыре на четыре километра.

"Каждая из этих систем может покрывать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая полную защиту от дронов. Это означает, что все беспилотники будут уничтожены", — сказал генеральный директор Rheinmetall.

Отмечается, что подписание контракта на поставку состоится на этой неделе в Лондоне, а первые комплексы передадут Киеву до конца 2025 года. Украина получит Skyranger раньше, чем вооруженные силы Германии.

Напомним, ранее в ЕС назвали сроки поставки 2 млн снарядов для Украины. Это необходимо, чтобы Украина могла защищаться и дать отпор агрессии.

В то же время издание Aviation Week сообщала, что США уже в октябре доставят в Украину ракеты ERAM. Силы обороны стремятся поражать важные цели РФ в ее тылу.

Германия военная помощь ПВО война в Украине Rheinmetall
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
