ПВО Skyranger передаст Германия Украине до конца 2025 года

Для борьбы с дронами — Германия передаст Украине системы ПВО
Германия передаст Украине новые системы противовоздушной обороны Skyranger. Подписание контракта на поставку состоится уже на этой неделе.
Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ZDF.
Новые системы ПВО для Украины
Паппергер рассказал, что оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине современные мобильные комплексы ПВО Skyranger, специально предназначенные для борьбы с дронами.
Зенитная платформа устанавливается на танки Leopard, она обеспечивает уничтожение всех БпЛА в зоне четыре на четыре километра.
"Каждая из этих систем может покрывать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая полную защиту от дронов. Это означает, что все беспилотники будут уничтожены", — сказал генеральный директор Rheinmetall.
Отмечается, что подписание контракта на поставку состоится на этой неделе в Лондоне, а первые комплексы передадут Киеву до конца 2025 года. Украина получит Skyranger раньше, чем вооруженные силы Германии.
Напомним, ранее в ЕС назвали сроки поставки 2 млн снарядов для Украины. Это необходимо, чтобы Украина могла защищаться и дать отпор агрессии.
В то же время издание Aviation Week сообщала, что США уже в октябре доставят в Украину ракеты ERAM. Силы обороны стремятся поражать важные цели РФ в ее тылу.
