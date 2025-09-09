Відео
Головна Новини дня Команда Міноборони України прибула на засідання "Рамштайн"

Команда Міноборони України прибула на засідання "Рамштайн"

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:04
Рамштайн у Лондоні 9 вересня — Міноборони вже прибуло на зустріч
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Команда Міністерства оборони України 9 вересня прибула в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Ведуться переговори для посилення протиповітряної оборони та розвиток власного виробництва зброї.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

Читайте також:

Засідання "Рамштайн" у Лондоні

Шмигаль розповів, що ключове завдання команди Міноборони на засіданні "Рамштайн" — забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", — сказав міністр.

Нагадаємо, засідання "Рамштайн" проведуть у змішаному форматі. Порядок денний поки не розголошувався. 

Також ми писали, що Україна та Франція планують спільне виробництво дронів для ЗСУ. Воно може бути налагоджене в обох країнах.

Денис Шмигаль Міноборони Лондон Рамштайн війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
