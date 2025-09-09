Рамштайн у Лондоні 9 вересня — Міноборони вже прибуло на зустріч

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Команда Міністерства оборони України 9 вересня прибула в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Ведуться переговори для посилення протиповітряної оборони та розвиток власного виробництва зброї.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

Засідання "Рамштайн" у Лондоні

Шмигаль розповів, що ключове завдання команди Міноборони на засіданні "Рамштайн" — забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", — сказав міністр.

Нагадаємо, засідання "Рамштайн" проведуть у змішаному форматі. Порядок денний поки не розголошувався.

