Засідання "Рамштайн" — коли та де воно відбудеться

Засідання "Рамштайн" — коли та де воно відбудеться

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 23:50
Рамштайн — коли та де воно відбудеться
Попереднє засідання "Рамштайн". Ілюстративне фото: Офіс Президента

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня. Воно пройде у Лондоні.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини в коментарі "Суспільному".

Читайте також:

Стали відомі дата і місце наступного засідання "Рамштайну" 

За його словами, засідання проведуть у змішаному форматі, порядок денний поки не розголошують.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", — пояснив речник Міноборони Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Канада готує для України новий пакет допомоги.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Норвегії висловився, які безпекові гарантії країна може надати Україні. 

