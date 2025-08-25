Рамштайн — коли та де воно відбудеться

Попереднє засідання "Рамштайн". Ілюстративне фото: Офіс Президента

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня. Воно пройде у Лондоні.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини в коментарі "Суспільному".

Реклама

Читайте також:

Стали відомі дата і місце наступного засідання "Рамштайну"

За його словами, засідання проведуть у змішаному форматі, порядок денний поки не розголошують.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", — пояснив речник Міноборони Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Канада готує для України новий пакет допомоги.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Норвегії висловився, які безпекові гарантії країна може надати Україні.