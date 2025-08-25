Засідання "Рамштайн" — коли та де воно відбудеться
Дата публікації: 25 серпня 2025 23:50
Попереднє засідання "Рамштайн". Ілюстративне фото: Офіс Президента
Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня. Воно пройде у Лондоні.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини в коментарі "Суспільному".
За його словами, засідання проведуть у змішаному форматі, порядок денний поки не розголошують.
"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", — пояснив речник Міноборони Німеччини.
