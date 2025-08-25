Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Заседание "Рамштайн" — когда и где оно состоится

Заседание "Рамштайн" — когда и где оно состоится

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 23:50
Рамштайн - когда и где оно состоится
Предыдущее заседание "Рамштайн". Иллюстративное фото: Офис Президента

Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября. Оно пройдет в Лондоне.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии в комментарии "Суспільному".

Реклама
Читайте также:

Стали известны дата и место следующего заседания "Рамштайн"

По его словам, заседание проведут в смешанном формате, повестка дня пока не разглашается.

"Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему", — пояснил представитель Минобороны Германии.

Ранее сообщалось, что Канада готовит для Украины новый пакет помощи.

Также мы писали, что премьер-министр Норвегии высказался, какие гарантии безопасности страна может предоставить Украине.

Германия военная помощь Лондон Рамштайн война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации