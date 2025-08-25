Рамштайн - когда и где оно состоится

Предыдущее заседание "Рамштайн". Иллюстративное фото: Офис Президента

Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября. Оно пройдет в Лондоне.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии в комментарии "Суспільному".

По его словам, заседание проведут в смешанном формате, повестка дня пока не разглашается.

"Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему", — пояснил представитель Минобороны Германии.

