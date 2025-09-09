Видео
Команда Минобороны Украины прибыла на заседание "Рамштайн"

Команда Минобороны Украины прибыла на заседание "Рамштайн"

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:04
Рамштайн в Лондоне 9 сентября — Минобороны уже прибыло на встречу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Команда Министерства обороны Украины 9 сентября прибыла в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Ведутся переговоры для усиления противовоздушной обороны и развитие собственного производства оружия.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

Заседание "Рамштайн" в Лондоне

Шмыгаль рассказал, что ключевая задача команды Минобороны на заседании "Рамштайн" — обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.

"Для этого проведем ряд переговоров с членами правительства стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", — сказал министр.

Напомним, заседание "Рамштайн" проведут в смешанном формате. Повестка дня пока не разглашалась.

Также мы писали, что Украина и Франция планируют совместное производство дронов для ВСУ. Оно может быть налажено в обеих странах.

Денис Шмыгаль Минобороны Лондон Рамштайн война в Украине
Карина Приходько - Редактор
