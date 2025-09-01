Гаэль Вейсьер. Фото: Укринформ

Франция и Украина совместно рассматривают возможность запуска производства дронов для нужд украинской армии. Оно может быть налажено в обеих странах.

Об этом рассказал посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер в интервью "Укринформу".

Реклама

Читайте также:

Украина и Франция обсуждают запуск дронов

По его словам, решение о запуске производства дронов французской компанией на территории Украины сейчас находится на стадии проработки.

Министр обороны Украины сообщил о планах совместного производства дронов вместе с известной французской компанией, которая является лидером в своей отрасли. По словам чиновника, проект предусматривает поставку большого количества высококачественных беспилотников, а производство может происходить или одновременно в обеих странах, или сначала во Франции, а затем — в Украине. Сейчас детали все еще обсуждаются.

Посол Франции отметил, что французская сторона проводит консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским, который публично призвал активизировать поддержку закупки украинских дронов.

"Мы работаем над совместными производственными возможностями в Украине и надеемся, что впоследствии сможем говорить об этом более открыто. В целях безопасности нельзя раскрывать все детали, но я уверен, что производство должно происходить как во Франции, так и в Украине", — добавил посол.

Он также подчеркнул, что наличие производственных мощностей в Украине позволяет экономить время и ресурсы, в частности для ремонта и обслуживания дронов. В то же время важно использовать и существующие возможности обеих стран, поэтому работа ведется по нескольким направлениям одновременно.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Во время общения стороны обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества и международной безопасности.

На днях украинский лидер сказал, что сейчас уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности и их представят союзникам. Он анонсировал, что на следующей неделе планирует обсудить это, а затем понять, кто на что готов.