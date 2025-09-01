Гаель Вейсьєр. Фото: Укрінформ

Франція та Україна спільно розглядають можливість запуску виробництва дронів для потреб української армії. Воно може бути налагоджене в обох країнах.

Про це розповів посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтерв’ю "Укрінформу".

Реклама

Читайте також:

Україна та Франція обговорюють запуск дронів

За його словами, рішення про запуск виробництва дронів французькою компанією на території України наразі перебуває на стадії опрацювання.

Міністр оборони України повідомив про плани спільного виробництва дронів разом із відомою французькою компанією, яка є лідером у своїй галузі. За словами посадовця, проєкт передбачає постачання великої кількості високоякісних безпілотників, а виробництво може відбуватися або одночасно в обох країнах, або спершу у Франції, а потім — в Україні. Наразі деталі все ще обговорюються.

Посол Франції зазначив, що французька сторона проводить консультації з президентом України Володимиром Зеленським, який публічно закликав активізувати підтримку закупівлі українських дронів.

"Ми працюємо над спільними виробничими можливостями в Україні і сподіваємося, що згодом зможемо говорити про це більш відкрито. Задля безпеки не можна розкривати всі деталі, але я впевнений, що виробництво має відбуватися як у Франції, так і в Україні", — додав посол.

Він також підкреслив, що наявність виробничих потужностей в Україні дозволяє економити час і ресурси, зокрема для ремонту та обслуговування дронів. Водночас важливо використовувати й існуючі можливості обох країн, тому робота ведеться за кількома напрямами одночасно.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Під час спілкування сторони обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці та міжнародної безпеки.

Днями український лідер сказав, що наразі вже є визначення базових речей щодо гарантій безпеки і їх представлять союзникам. Він анонсував, що наступного тижня планує обговорити це, а потім зрозуміти, хто на що готовий.