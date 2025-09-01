Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Франція планують спільне виробництво дронів для ЗСУ

Україна та Франція планують спільне виробництво дронів для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 23:52
Україна та Франція обговорюють запуск дронів
Гаель Вейсьєр. Фото: Укрінформ

Франція та Україна спільно розглядають можливість запуску виробництва дронів для потреб української армії. Воно може бути налагоджене в обох країнах.

Про це розповів посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтерв’ю "Укрінформу".

Реклама
Читайте також:

Україна та Франція обговорюють запуск дронів

За його словами, рішення про запуск виробництва дронів французькою компанією на території України наразі перебуває на стадії опрацювання.

Міністр оборони України повідомив про плани спільного виробництва дронів разом із відомою французькою компанією, яка є лідером у своїй галузі. За словами посадовця, проєкт передбачає постачання великої кількості високоякісних безпілотників, а виробництво може відбуватися або одночасно в обох країнах, або спершу у Франції, а потім — в Україні. Наразі деталі все ще обговорюються.

Посол Франції зазначив, що французька сторона проводить консультації з президентом України Володимиром Зеленським, який публічно закликав активізувати підтримку закупівлі українських дронів.

"Ми працюємо над спільними виробничими можливостями в Україні і сподіваємося, що згодом зможемо говорити про це більш відкрито. Задля безпеки не можна розкривати всі деталі, але я впевнений, що виробництво має відбуватися як у Франції, так і в Україні", — додав посол.

Він також підкреслив, що наявність виробничих потужностей в Україні дозволяє економити час і ресурси, зокрема для ремонту та обслуговування дронів. Водночас важливо використовувати й існуючі можливості обох країн, тому робота ведеться за кількома напрямами одночасно.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Під час спілкування сторони обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці та міжнародної безпеки.

Днями український лідер сказав, що наразі вже є визначення базових речей щодо гарантій безпеки і їх представлять союзникам. Він анонсував, що наступного тижня планує обговорити це, а потім зрозуміти, хто на що готовий.

Франція ЗСУ військова допомога дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації