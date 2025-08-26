Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел встречу с военным руководством Британии

Зеленский провел встречу с военным руководством Британии

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:34
Зеленский встретился с Радакиным и Найтоном в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Во время переговоров стороны обсудили усиление поддержки Украины в войне, а также пути достижения справедливого мира.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с британскими военачальниками

Украинский президент сообщил, что ключевыми темами переговоров стали ситуация на фронте, обеспечение украинских защитников необходимым вооружением и развитие собственного производства дронов. Также стороны уделили внимание совместным оборонным проектам, которые могут усилить боеспособность Сил обороны. Великобритания подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с агрессором.

"Встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты", — сообщил Владимир Зеленский в своем обращении.

Отдельно был рассмотрен вопрос дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны и установление устойчивого мира. Президент подчеркнул, что Украина должна максимально ускорить работу над системой гарантий безопасности и сделать ее четкой и понятной. Зеленский также отметил роль Великобритании в международной коалиции, которая с первых дней войны последовательно поддерживает украинский народ.

"Должны максимально увеличить темп работы и обеспечить четкость и ясность всего, что касается гарантий безопасности. Спасибо адмиралу, Великобритании, правительству и народу за усиление нас с начала этой войны, за то, что вы неизменно стоите рядом с нами", — подчеркнул президент Украины.

Встреча стала очередным подтверждением стратегического партнерства между Киевом и Лондоном. Украинская власть ожидает дальнейшего усиления военной помощи от Великобритании, в частности поставки систем ПВО и дополнительных дронов. Дипломатические шаги в сотрудничестве с британскими союзниками должны стать важным элементом в процессе подготовки к будущим переговорам по завершению войны.

Напомним, что Зеленский провел встречу с делегацией международной парламентской сети United for Ukraine, во время которой поблагодарил иностранных парламентариев за их последовательную поддержку.

Ранее мы также информировали, что Зеленский прокомментировал результаты доклада премьер-министра Юлии Свириденко по подготовке новых решений о порядке пересечения границы мужчинами в условиях военного положения.

Великобритания ВСУ оборонная сфера Великобритания Силы обороны Украины
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации