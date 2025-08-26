Зеленский встретился с Радакиным и Найтоном в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Во время переговоров стороны обсудили усиление поддержки Украины в войне, а также пути достижения справедливого мира.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Встреча Зеленского с британскими военачальниками

Украинский президент сообщил, что ключевыми темами переговоров стали ситуация на фронте, обеспечение украинских защитников необходимым вооружением и развитие собственного производства дронов. Также стороны уделили внимание совместным оборонным проектам, которые могут усилить боеспособность Сил обороны. Великобритания подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с агрессором.

"Встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты", — сообщил Владимир Зеленский в своем обращении.

Отдельно был рассмотрен вопрос дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны и установление устойчивого мира. Президент подчеркнул, что Украина должна максимально ускорить работу над системой гарантий безопасности и сделать ее четкой и понятной. Зеленский также отметил роль Великобритании в международной коалиции, которая с первых дней войны последовательно поддерживает украинский народ.

"Должны максимально увеличить темп работы и обеспечить четкость и ясность всего, что касается гарантий безопасности. Спасибо адмиралу, Великобритании, правительству и народу за усиление нас с начала этой войны, за то, что вы неизменно стоите рядом с нами", — подчеркнул президент Украины.

Встреча стала очередным подтверждением стратегического партнерства между Киевом и Лондоном. Украинская власть ожидает дальнейшего усиления военной помощи от Великобритании, в частности поставки систем ПВО и дополнительных дронов. Дипломатические шаги в сотрудничестве с британскими союзниками должны стать важным элементом в процессе подготовки к будущим переговорам по завершению войны.

