Зеленський обговорив із United for Ukraine підтримку та відбудову

Президент України Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine та подякував парламентарям за послідовну підтримку України. Він підкреслив, що політична допомога Європи важлива як під час війни, так і після її завершення.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Зеленський обговорив із делегацією United for Ukraine майбутнє України

Президент України розповів, що на зустрічі йшлося про майбутні безпекові гарантії для держави та результати останніх переговорів у Вашингтоні. Окрему увагу приділили питанню використання заморожених російських активів для відбудови зруйнованої інфраструктури. Зеленський наголосив на значенні єдності європейських країн у підтримці України.

"Єдиний голос і спільна позиція Європи мають особливе значення. Дякую парламентарям за підтримку та спільне бачення того, що Україна має бути у Європейському Союзі", — заявив Володимир Зеленський.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скріншот

Під час діалогу сторони також обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Президент підкреслив, що міжнародна підтримка критично важлива у протистоянні російській агресії. Представники United for Ukraine підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну на шляху до перемоги та інтеграції в ЄС.

