Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з делегацією United for Ukraine

Зеленський зустрівся з делегацією United for Ukraine

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 22:54
Зеленський обговорив із United for Ukraine підтримку та відбудову
Президент України Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine та подякував парламентарям за послідовну підтримку України. Він підкреслив, що політична допомога Європи важлива як під час війни, так і після її завершення.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Зеленський обговорив із делегацією United for Ukraine майбутнє України

Президент України розповів, що на зустрічі йшлося про майбутні безпекові гарантії для держави та результати останніх переговорів у Вашингтоні. Окрему увагу приділили питанню використання заморожених російських активів для відбудови зруйнованої інфраструктури. Зеленський наголосив на значенні єдності європейських країн у підтримці України.

"Єдиний голос і спільна позиція Європи мають особливе значення. Дякую парламентарям за підтримку та спільне бачення того, що Україна має бути у Європейському Союзі", — заявив Володимир Зеленський.

Зеленський зустрівся з делегацією United for Ukraine - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скріншот

Під час діалогу сторони також обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Президент підкреслив, що міжнародна підтримка критично важлива у протистоянні російській агресії. Представники United for Ukraine підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну на шляху до перемоги та інтеграції в ЄС.

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував підготовку можливих переговорів із російською стороною за посередництва США, підкресливши, що робота в цьому напрямку триває. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський повідомив про перший візит до Києва віцеканцлера та міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля

Володимир Зеленський Україна Європа Європарламент ЄС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації