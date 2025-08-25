Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с делегацией United for Ukraine

Зеленский встретился с делегацией United for Ukraine

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 22:54
Зеленский обсудил с United for Ukraine поддержку и восстановление с United for Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией международной парламентской сети United for Ukraine и поблагодарил парламентариев за последовательную поддержку Украины. Он подчеркнул, что политическая помощь Европы важна как во время войны, так и после ее завершения.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Зеленский обсудил с делегацией United for Ukraine будущее Украины

Президент Украины рассказал, что на встрече речь шла о будущих гарантиях безопасности для государства и результатах последних переговоров в Вашингтоне. Особое внимание уделили вопросу использования замороженных российских активов для восстановления разрушенной инфраструктуры. Зеленский отметил значение единства европейских стран в поддержке Украины.

"Единый голос и общая позиция Европы имеют особое значение. Спасибо парламентариям за поддержку и общее видение того, что Украина должна быть в Европейском Союзе", — заявил Владимир Зеленский.

Зеленський зустрівся з делегацією United for Ukraine - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Во время диалога стороны также обсудили дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Президент подчеркнул, что международная поддержка критически важна в противостоянии российской агрессии. Представители United for Ukraine подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути к победе и интеграции в ЕС.

Напомним, что Зеленский прокомментировал подготовку возможных переговоров с российской стороной при посредничестве США, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее мы также информировали, что Зеленский сообщил о первом визите в Киев вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля.

Владимир Зеленский Украина Европа Европарламент ЕС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации