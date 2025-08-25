Зеленский обсудил с United for Ukraine поддержку и восстановление с United for Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией международной парламентской сети United for Ukraine и поблагодарил парламентариев за последовательную поддержку Украины. Он подчеркнул, что политическая помощь Европы важна как во время войны, так и после ее завершения.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Зеленский обсудил с делегацией United for Ukraine будущее Украины

Президент Украины рассказал, что на встрече речь шла о будущих гарантиях безопасности для государства и результатах последних переговоров в Вашингтоне. Особое внимание уделили вопросу использования замороженных российских активов для восстановления разрушенной инфраструктуры. Зеленский отметил значение единства европейских стран в поддержке Украины.

"Единый голос и общая позиция Европы имеют особое значение. Спасибо парламентариям за поддержку и общее видение того, что Украина должна быть в Европейском Союзе", — заявил Владимир Зеленский.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Во время диалога стороны также обсудили дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Президент подчеркнул, что международная поддержка критически важна в противостоянии российской агрессии. Представители United for Ukraine подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути к победе и интеграции в ЕС.

Напомним, что Зеленский прокомментировал подготовку возможных переговоров с российской стороной при посредничестве США, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее мы также информировали, что Зеленский сообщил о первом визите в Киев вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля.