Зеленський зустрівся з Радакіним і Найтоном у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним та його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Під час переговорів сторони обговорили посилення підтримки України у війні, а також шляхи досягнення справедливого миру.

Про це повідомляє Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Зустріч Зеленського з британськими воєначальниками

Український президент повідомив, що ключовими темами переговорів стали ситуація на фронті, забезпечення українських захисників необхідним озброєнням та розвиток власного виробництва дронів. Також сторони приділили увагу спільним оборонним проєктам, які можуть посилити боєздатність Сил оборони. Велика Британія підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну у боротьбі з агресором.

"Зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти", — повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Окремо було розглянуто питання дипломатичних ініціатив, спрямованих на припинення війни та встановлення стійкого миру. Президент наголосив, що Україна має максимально прискорити роботу над системою безпекових гарантій і зробити її чіткою та зрозумілою. Зеленський також відзначив роль Великої Британії у міжнародній коаліції, яка з перших днів війни послідовно підтримує український народ.

"Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Дякую адміралу, Великій Британії, уряду й народу за посилення нас від початку цієї війни, за те, що ви незмінно стоїте поруч із нами", — наголосив президент України.

Зустріч стала черговим підтвердженням стратегічного партнерства між Києвом та Лондоном. Українська влада очікує на подальше посилення військової допомоги від Великої Британії, зокрема постачання систем ППО та додаткових дронів. Дипломатичні кроки у співпраці з британськими союзниками мають стати важливим елементом у процесі підготовки до майбутніх переговорів щодо завершення війни.

