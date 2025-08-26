Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів зустріч із військовим керівництвом Британії

Зеленський провів зустріч із військовим керівництвом Британії

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 19:34
Зеленський зустрівся з Радакіним і Найтоном у Києві
Президент України Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним та його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Під час переговорів сторони обговорили посилення підтримки України у війні, а також шляхи досягнення справедливого миру.

Про це повідомляє Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з британськими воєначальниками

Український президент повідомив, що ключовими темами переговорів стали ситуація на фронті, забезпечення українських захисників необхідним озброєнням та розвиток власного виробництва дронів. Також сторони приділили увагу спільним оборонним проєктам, які можуть посилити боєздатність Сил оборони. Велика Британія підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну у боротьбі з агресором.

"Зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти", — повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Окремо було розглянуто питання дипломатичних ініціатив, спрямованих на припинення війни та встановлення стійкого миру. Президент наголосив, що Україна має максимально прискорити роботу над системою безпекових гарантій і зробити її чіткою та зрозумілою. Зеленський також відзначив роль Великої Британії у міжнародній коаліції, яка з перших днів війни послідовно підтримує український народ.

"Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Дякую адміралу, Великій Британії, уряду й народу за посилення нас від початку цієї війни, за те, що ви незмінно стоїте поруч із нами", — наголосив президент України.

Зустріч стала черговим підтвердженням стратегічного партнерства між Києвом та Лондоном. Українська влада очікує на подальше посилення військової допомоги від Великої Британії, зокрема постачання систем ППО та додаткових дронів. Дипломатичні кроки у співпраці з британськими союзниками мають стати важливим елементом у процесі підготовки до майбутніх переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч із делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine, під час якої подякував іноземним парламентарям за їхню послідовну підтримку. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський прокоментував результати доповіді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо підготовки нових рішень про порядок перетину кордону чоловіками в умовах воєнного стану.

Великобританія ЗСУ оборонна сфера Велика Британія Сили оборони України
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації