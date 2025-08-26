Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував зміни щодо перетину кордону чоловіками

Зеленський анонсував зміни щодо перетину кордону чоловіками

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 15:14
Чоловікам відкриють нові можливості для перетину кордону - Зеленський
Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розповів про ключові питання, які обговорювалися під час доповіді Прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Головною темою стала підготовка зміни щодо перетину кордону чоловіками

Про це український лідер написав у Telegram у вівторок, 26 серпня.

Читайте також:
Зеленський анонсував зміни щодо перетину кордону чоловіками - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Деяким чоловікам відкриють нові можливості для перетину кордону

Серед інших тем — співпраця з Норвегією у підготовці до опалювального сезону. Країна продовжує надавати грантову допомогу Україні для закупівлі природного газу, що є важливим для забезпечення стабільності енергосистеми. Президент подякував норвезькій стороні за підтримку.

Окрему увагу приділили розширенню програми "єВідновлення". Вона передбачає нові можливості компенсації для громадян, які втратили майно на тимчасово окупованих територіях. Найближчим часом уряд представить деталі оновленої програми.

Також сьогодні уряд розгляне оновлення правил перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Всі деталі цього рішення узгоджені з військовим командуванням, і невдовзі нові можливості почнуть діяти.

Нагадаємо, що У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років.

Раніше ми також інформували, що Кабінет Міністрів завершує підготовку постанови, яка дозволить виїзд з України чоловікам віком до 22 років. Про це 18 серпня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
