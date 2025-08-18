Перетин кордону чоловіками до 22 років — що каже Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Вже цього тижня Кабінет Міністрів фіналізує постанову щодо виїзду з України чоловіків до 22 років. Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молоді.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у коментарі Суспільному 18 серпня.

Постанова про виїзд чоловіків до 22 років за кордон

Свириденко розповіла, що відповідне рішення буде ухвалюватися Кабміном, оскільки воно не потребує законодавчих змін. Прем'єрка пообіцяла, що вже цього тижня уряд планує його фіналізувати, адже робота над документом триває.

"Це буде постанова Кабміну — рішення, яке не потребує законодавчих змін. Я думаю, цього тижня вже фіналізуємо", — сказала вона.

Водночас інших деталей Юлія Свириденко не уточнила і заявила, що їх ще немає.

Нагадаємо, 12 серпня Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для молоді. Він вважає, що це допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні.

Водночас нардеп Сергій Євтушок заявив, що випускати будуть не всіх. Він пояснив усі тонкощі перетину кордону.