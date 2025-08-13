Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — що відомо

Спрощення виїзду за кордон для чоловіків — експерт пояснив нюанси
Президент України Володимир Зеленський доручив спростити перетин державного кордону для молоді. Кандидат політичних наук Андрій Ковальов пояснив всі нюанси рішення щодо виїзду з України чоловіків віком до 22 років.
Про це Андрій Ковальов розповів в ефірі День.LIVE у середу, 13 серпня.
Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — які нюанси
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців — йдеться про чоловіків віком до 22 років.
Як пояснив кандидат політичних наук — це поширюватиметься виключно на студентів.
"Я переконаний, що це рішення стосуватиметься виключно студентів. Я хочу нагадати, що призовний вік в Україні у нас стартує з 25 років. І тому для молоді 22 років це взагалі ніяк не стосується", — сказав експерт.
Андрій Ковальов заявив, що рішення президента надати студентам можливість виїзду є правильним і своєчасним. Водночас залишається питання, як воно буде реалізоване на практиці.
Як приклад він навів знайомого, який навчається у Греції й змушений був кожні три місяці приїжджати в Україну для поновлення дозволу на виїзд. Згідно з новими правилами, це потрібно буде робити раз на рік.
У вівторок, 12 серпня, Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду спростити виїзд за кордон для молоді.
Депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок пояснив, кого будуть випускати за кордон після рішення президента спростити виїзд з України для молоді.
