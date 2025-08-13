Выезд за границу мужчин до 22 лет — что известно

Мужчины с женщинами собираются в путешествие за границу. Иллюстративное фото: Freepik

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить пересечение государственной границы для молодежи. Кандидат политических наук Андрей Ковалев объяснил все нюансы решения о выезде из Украины мужчин в возрасте до 22 лет.

Об этом Андрей Ковалев рассказал в эфире День.LIVE в среду, 13 августа.

Выезд за границу мужчин до 22 лет — какие нюансы

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев — речь идет о мужчинах в возрасте до 22 лет.

Как объяснил кандидат политических наук — это будет распространяться исключительно на студентов.

"Я убежден, что это решение будет касаться исключительно студентов. Я хочу напомнить, что призывной возраст в Украине у нас стартует с 25 лет. И поэтому для молодежи 22 лет это вообще никак не касается", — сказал эксперт.

Андрей Ковалев заявил, что решение президента предоставить студентам возможность выезда является правильным и своевременным. В то же время остается вопрос, как оно будет реализовано на практике.

В качестве примера он привел знакомого, который учится в Греции и вынужден был каждые три месяца приезжать в Украину для обновления разрешения на выезд. Согласно новым правилам, это нужно будет делать раз в год.

Депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Евтушок объяснил, кого будут выпускать за границу после решения президента упростить выезд из Украины для молодежи.