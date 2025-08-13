Видео
Главная Новости дня Упрощение выезда за границу для мужчин — эксперт объяснил нюансы

Упрощение выезда за границу для мужчин — эксперт объяснил нюансы

Дата публикации 13 августа 2025 16:28
Выезд за границу мужчин до 22 лет — что известно
Мужчины с женщинами собираются в путешествие за границу. Иллюстративное фото: Freepik

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить пересечение государственной границы для молодежи. Кандидат политических наук Андрей Ковалев объяснил все нюансы решения о выезде из Украины мужчин в возрасте до 22 лет.

Об этом Андрей Ковалев рассказал в эфире День.LIVE в среду, 13 августа.

Читайте также:

Выезд за границу мужчин до 22 лет — какие нюансы

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев — речь идет о мужчинах в возрасте до 22 лет.

Как объяснил кандидат политических наук — это будет распространяться исключительно на студентов.

"Я убежден, что это решение будет касаться исключительно студентов. Я хочу напомнить, что призывной возраст в Украине у нас стартует с 25 лет. И поэтому для молодежи 22 лет это вообще никак не касается", — сказал эксперт.

Андрей Ковалев заявил, что решение президента предоставить студентам возможность выезда является правильным и своевременным. В то же время остается вопрос, как оно будет реализовано на практике.

В качестве примера он привел знакомого, который учится в Греции и вынужден был каждые три месяца приезжать в Украину для обновления разрешения на выезд. Согласно новым правилам, это нужно будет делать раз в год.

Во вторник, 12 августа, Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству упростить выезд за границу для молодежи.

Депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Евтушок объяснил, кого будут выпускать за границу после решения президента упростить выезд из Украины для молодежи.

военный призыв мобилизация мужчины молодежь выезд за границу
Евтушенко Алина
