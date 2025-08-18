Пересечение границы мужчинами до 22 лет — что говорит Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Уже на этой неделе Кабинет Министров финализирует постановление о выезде из Украины мужчин до 22 лет. Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодежи.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в комментарии Суспільному 18 августа.

Постановление о выезде мужчин до 22 лет за границу

Свириденко рассказала, что соответствующее решение будет приниматься Кабмином, поскольку оно не требует законодательных изменений. Премьер пообещала, что уже на этой неделе правительство планирует его финализировать, ведь работа над документом продолжается.

"Это будет постановление Кабмина — решение, которое не требует законодательных изменений. Я думаю, на этой неделе уже финализируем", — сказала она.

В то же время других деталей Юлия Свириденко не уточнила и заявила, что их еще нет.

Напомним, 12 августа Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи. Он считает, что это поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине.

В то же время нардеп Сергей Евтушок заявил, что выпускать будут не всех. Он объяснил все тонкости пересечения границы.