Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Выезд мужчин до 22 лет за границу — что говорит Свириденко

Выезд мужчин до 22 лет за границу — что говорит Свириденко

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 18:17
Пересечение границы мужчинами до 22 лет — что говорит Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Уже на этой неделе Кабинет Министров финализирует постановление о выезде из Украины мужчин до 22 лет. Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодежи.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в комментарии Суспільному 18 августа.

Реклама
Читайте также:

Постановление о выезде мужчин до 22 лет за границу

Свириденко рассказала, что соответствующее решение будет приниматься Кабмином, поскольку оно не требует законодательных изменений. Премьер пообещала, что уже на этой неделе правительство планирует его финализировать, ведь работа над документом продолжается.

"Это будет постановление Кабмина  решение, которое не требует законодательных изменений. Я думаю, на этой неделе уже финализируем", — сказала она.

В то же время других деталей Юлия Свириденко не уточнила и заявила, что их еще нет.

Напомним, 12 августа Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи. Он считает, что это поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине.

В то же время нардеп Сергей Евтушок заявил, что выпускать будут не всех. Он объяснил все тонкости пересечения границы.

граница Юлия Свириденко мобилизация законопроект война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации