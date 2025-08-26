Мужчинам откроют новые возможности для пересечения границы - Зеленский

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых вопросах, которые обсуждались во время доклада Премьер-министра Юлии Свириденко. Главной темой стала подготовка изменения относительно пересечения границы мужчинами.

Об этом украинский лидер написал в Telegram во вторник, 26 августа.

Реклама

Читайте также:

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Некоторым мужчинам откроют новые возможности для пересечения границы

Среди других тем — сотрудничество с Норвегией в подготовке к отопительному сезону. Страна продолжает оказывать грантовую помощь Украине для закупки природного газа, что является важным для обеспечения стабильности энергосистемы. Президент поблагодарил норвежскую сторону за поддержку.

Отдельное внимание уделили расширению программы "єВідновлення". Она предусматривает новые возможности компенсации для граждан, которые потеряли имущество на временно оккупированных территориях. В ближайшее время правительство представит детали обновленной программы.

Также сегодня правительство рассмотрит обновление правил пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Все детали этого решения согласованы с военным командованием, и вскоре новые возможности начнут действовать.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте до 24 лет.

Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров завершает подготовку постановления, котороепозволит выезд из Украины мужчинам в возрасте до 22 лет. Об этом 18 августа сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.