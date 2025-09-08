Компания Ukrspecsystems построит завод в Великобритании — СМИ

Беспилотник. Фото: facebook.com/ukrspecsystems

Украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems начнет масштабную инвестиционную программу в Великобритании. Компания планирует вложить 200 млн фунтов стерлингов (примерно 226 млн евро) в производство.

Об этом сообщает UK Defence Journal.

Ukrspecsystems построит завод в Великобритании

Как сообщают СМИ, в рамках проекта планируется строительство нового завода площадью 11 тыс. кв. м в городе Милденхолл, а также создание испытательного и учебного полигона в Элмсетт. Реализация планов позволит открыть до 500 рабочих мест и начать программы стажировок в регионе.

По официальной информации, набор британских сотрудников стартует до конца 2025 года, а серийное производство дронов начнется в начале 2026-го.

Министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл подчеркнула, что Лондон высоко оценивает передовые разработки украинских производителей.

"Сотрудничество с украинскими производителями обеспечит доступ к современным технологиям и укрепит обороноспособность британских Вооруженных сил и их партнеров", — заявила она.

