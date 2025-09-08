Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинский производитель дронов построит завод в Великобритании

Украинский производитель дронов построит завод в Великобритании

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:30
Компания Ukrspecsystems построит завод в Великобритании — СМИ
Беспилотник. Фото: facebook.com/ukrspecsystems

Украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems начнет масштабную инвестиционную программу в Великобритании. Компания планирует вложить 200 млн фунтов стерлингов (примерно 226 млн евро) в производство.

Об этом сообщает UK Defence Journal.

Реклама
Читайте также:

Ukrspecsystems построит завод в Великобритании

Как сообщают СМИ, в рамках проекта планируется строительство нового завода площадью 11 тыс. кв. м в городе Милденхолл, а также создание испытательного и учебного полигона в Элмсетт. Реализация планов позволит открыть до 500 рабочих мест и начать программы стажировок в регионе.

По официальной информации, набор британских сотрудников стартует до конца 2025 года, а серийное производство дронов начнется в начале 2026-го.

Министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл подчеркнула, что Лондон высоко оценивает передовые разработки украинских производителей.

"Сотрудничество с украинскими производителями обеспечит доступ к современным технологиям и укрепит обороноспособность британских Вооруженных сил и их партнеров", — заявила она.

Напомним, в ГУР рассказали о новых типах российских дронов, которые фиксируют над Украиной.

А также стало известно, что на территории Польши упал необычный дрон во время атаки РФ по Украине.

беспилотники Великобритания дроны производство БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации