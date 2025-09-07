Видео
Главная Новости дня Необычный дрон упал на территорию Польши — что об этом известно

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 01:49
Дрон из пенопласта упал на территории Польши и, скорее всего, он принадлежит контрабандистам
Машина оперативного командования Вооруженных сил Польши. Иллюстративное фото: PAP

В Люблинском воеводстве разбился неопознанный объект, вероятно, беспилотник. Инцидент произошел в Майдане-Селке, где проживают около двухсот жителей и, к счастью, никто из них не пострадал.

Об этом сообщает польское RMF24.

Читайте также:

Что известно о падении дрона в Польше

Местные власти официально называют беспилотник "неопознанным объектом", ведь пока продолжается экспертиза. Однако согласно источникам, речь идет именно о дроне, причем не боевом, а скорее всего для переправки контрабандных товаров на территорию ЕС.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел, что правоохранительные органы уже обеспечили охрану места происшествия, а фрагменты разбившегося БпЛА уже зафиксировали. Полиция и прокуратура осматривают место происшествия.

По словам представителей районной прокуратуры, дрон изготовлен из пенопласта. На месте происшествия не обнаружено следов взрыва.

Эксперты говорят, что беспилотнику, скорее всего, просто не хватило горючего и он упал.

Предметом производства является установление того, кому принадлежит этот беспилотник, при каких обстоятельствах он оказался в этом месте и пересекал ли он ранее польскую границу, или прилетал с украинского направления, добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в Польше упал российский дрон-камикадзе "Шахед". Сейчас МВД страны тщательно изучает его обломки, а МИД Польши уже выразил ноту протеста посольству России.

Также сообщалось, что в ночь со 2 на 3 сентября Польша поднимать боевую авиацию из-за массированной атаки дронов оккупантов на территорию Украины. Польские военные подняли уровень готовности своих сил и средств ПВО.

Польша контрабанда дроны инцидент БпЛА
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
