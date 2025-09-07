Відео
Головна Новини дня Незвичайний дрон впав на територію Польщі — що про це відомо

Незвичайний дрон впав на територію Польщі — що про це відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 01:49
Дрон з пінопласту впав на території Польщі й, скоріше за все, він належить контрабандистам
Машина оперативного командування Збройних сил Польщі. Ілюстративне фото: PAP

У Люблінському воєводстві розбився невпізнаний об'єкт, ймовірно, безпілотник. Інцидент стався у Майдані-Селці, де проживають близька двохсот мешканців і, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Про це повідомляє польське RMF24.

Читайте також:

Що відомо про падіння дрона в Польщі

Місцева влада офіційно називає безпілотник "невпізнаним об'єктом", адже поки що триває експертиза. Проте згідно з джерелами, мова йде саме про дрон, причому не бойовий, а скоріше за все для переправлення контрабандних товарів на територію ЄС. 

Речниця Міністерства внутрішніх справ, що правоохоронні органи вже забезпечили охорону місця події, а фрагменти БпЛА, що розбився, вже зафіксували. Поліція та прокуратура оглядають місце події.

За словами представників районної прокуратури, дрон виготовлений з пінопласту. На місці події не виявлено слідів вибуху.

Експерти кажуть, що безпілотнику, скоріше за все, просто не вистачило пального і він впав. 

Предметом провадження є встановлення того, кому належить цей безпілотник, за яких обставин він опинився в цьому місці та чи перетинав він раніше польський кордон, чи прилітав з українського напрямку, додав речник.

Раніше повідомлялось, що у Польщі впав російський дрон-камікадзе "Шахед". Зараз МВС країни ретельно вивчає його уламки, а МЗС Польщі вже висловила ноту протесту посольству Росії.

Також повідомлялось, що у ніч з 2 на 3 вересня Польща підіймати бойову авіацію через масовану атаку дронів окупантів на територію України. Польські військові підняли рівень готовності своїх сил та засобів ППО.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
