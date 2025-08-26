Зараз у Польщі ретельно вивчають уламки Шахеда, що впав поблизу села, заявили у МЗС країни

Польська поліція на місці падіння дрона з РФ. Фото: PAP

У Польщі зараз ретельно вивчають уламки "Шахеда", який днями впав на кукурудзяному полі поблизу села Осине (Люблінське воєводство). У МЗС країни вже надали інформацію та повідомили про ноту протесту посольству Росії.

Інформацію від МЗС Польщі публікує агенція PAP.

Про що повідомили у МЗС Польщі стосовно падіння дрона

Місце падіння дрона РФ у Польщі. Фото: PAP

Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський підтвердив, що наразі проводиться детальний аналіз уламків безпілотника. Згідно з неофіційними даними, які перебувають на стадії верифікації, безпілотник, ймовірно, був російського виробництва та пролетів територією України перед падінням на польську територію.

Міністерство закордонних справ підкреслює, що офіційна версія події ще не сформульована та очікується завершення аналізу уламків.

Варто відзначити, що раніше представники польського уряду висловили припущення, що безпілотник був спрямований проти України та використовувався Росією для провокаційних дій. У зв'язку з цим Польща направила ноту протесту посольству Росії.

Раніше стало відомо про реакцію генсека НАТО Марка Рютте на падіння безпілотника РФ на територію Польщі. він заявив, що Альянс тісно співпрацює з Варшавою.

Нагадаємо, 20 серпня на території Польщі вибухнув невідомий обʼєкт. Стало відомо, що це міг бути російський ударний безпілотник.