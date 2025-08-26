Сейчас в Польше тщательно изучают обломки Шахеда, упавшего вблизи села, заявили в МИД страны

В МИД Польши высказались о падении БпЛА из РФ — о чем известно
В Польше сейчас тщательно изучают обломки "Шахеда", который на днях упал на кукурузном поле вблизи села Осино (Люблинское воеводство). В МИД страны уже предоставили информацию и сообщили о ноте протеста посольству России.
Информацию от МИД Польши публикует агентство PAP.
О чем сообщили в МИД Польши относительно падения дрона
Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский подтвердил, что сейчас проводится детальный анализ обломков беспилотника. Согласно неофициальным данным, которые находятся на стадии верификации, беспилотник, вероятно, был российского производства и пролетел по территории Украины перед падением на польскую территорию.
Министерство иностранных дел подчеркивает, что официальная версия происшествия еще не сформулирована и ожидается завершение анализа обломков.
Стоит отметить, что ранее представители польского правительства высказали предположение, что беспилотник был направлен против Украины и использовался Россией для провокационных действий. В связи с этим Польша направила ноту протеста посольству России.
Ранее стало известно о реакции генсека НАТО Марка Рютте на падение беспилотника РФ на территорию Польши. он заявил, что Альянс тесно сотрудничает с Варшавой.
Напомним, 20 августа на территории Польши взорвался неизвестный объект. Стало известно, что это мог быть российский ударный беспилотник.
