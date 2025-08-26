Видео
В МИД Польши высказались о падении БпЛА из РФ — о чем известно

В МИД Польши высказались о падении БпЛА из РФ — о чем известно

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 00:48
Сейчас в Польше тщательно изучают обломки Шахеда, упавшего вблизи села, заявили в МИД страны
Польская полиция на месте падения дрона из РФ. Фото: PAP

В Польше сейчас тщательно изучают обломки "Шахеда", который на днях упал на кукурузном поле вблизи села Осино (Люблинское воеводство). В МИД страны уже предоставили информацию и сообщили о ноте протеста посольству России.

Информацию от МИД Польши публикует агентство PAP.

Читайте также:

О чем сообщили в МИД Польши относительно падения дрона

В МИД Польши высказались о падении БпЛА из РФ — о чем известно - фото 1
Место падения дрона РФ в Польше. Фото: PAP

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский подтвердил, что сейчас проводится детальный анализ обломков беспилотника. Согласно неофициальным данным, которые находятся на стадии верификации, беспилотник, вероятно, был российского производства и пролетел по территории Украины перед падением на польскую территорию.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что официальная версия происшествия еще не сформулирована и ожидается завершение анализа обломков.

Стоит отметить, что ранее представители польского правительства высказали предположение, что беспилотник был направлен против Украины и использовался Россией для провокационных действий. В связи с этим Польша направила ноту протеста посольству России.

Ранее стало известно о реакции генсека НАТО Марка Рютте на падение беспилотника РФ на территорию Польши. он заявил, что Альянс тесно сотрудничает с Варшавой.

Напомним, 20 августа на территории Польши взорвался неизвестный объект. Стало известно, что это мог быть российский ударный беспилотник.

россия Польша МИД война в Украине беспилотник Шахед
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
