Сейчас в Польше тщательно изучают обломки Шахеда, упавшего вблизи села, заявили в МИД страны

Польская полиция на месте падения дрона из РФ. Фото: PAP

В Польше сейчас тщательно изучают обломки "Шахеда", который на днях упал на кукурузном поле вблизи села Осино (Люблинское воеводство). В МИД страны уже предоставили информацию и сообщили о ноте протеста посольству России.

Информацию от МИД Польши публикует агентство PAP.

Реклама

Читайте также:

О чем сообщили в МИД Польши относительно падения дрона

Место падения дрона РФ в Польше. Фото: PAP

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский подтвердил, что сейчас проводится детальный анализ обломков беспилотника. Согласно неофициальным данным, которые находятся на стадии верификации, беспилотник, вероятно, был российского производства и пролетел по территории Украины перед падением на польскую территорию.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что официальная версия происшествия еще не сформулирована и ожидается завершение анализа обломков.

Стоит отметить, что ранее представители польского правительства высказали предположение, что беспилотник был направлен против Украины и использовался Россией для провокационных действий. В связи с этим Польша направила ноту протеста посольству России.

Ранее стало известно о реакции генсека НАТО Марка Рютте на падение беспилотника РФ на территорию Польши. он заявил, что Альянс тесно сотрудничает с Варшавой.

Напомним, 20 августа на территории Польши взорвался неизвестный объект. Стало известно, что это мог быть российский ударный беспилотник.