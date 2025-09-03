Відео
Польща підняла літаки через нічні атаки Росії на Україну

Польща підняла літаки через нічні атаки Росії на Україну

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 09:25
Польща підняла авіацію та ППО після російських ударів по Україні
Літак у небі. Фото ілюстративне: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

У ніч з 2 на 3 вересня Росія вкотре завдала ударів по об’єктах по території України. У відповідь польські військові підняли рівень готовності своїх сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Читайте також:

Польща привела в повну бойову готовність авіацію та сили ППО

"Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування РП активізувало всі необхідні процедури. Польська та союзницька авіація інтенсивно працює в нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності", — повідомили у відомтсві. 

У командуванні підкреслили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, насамперед у прикордонних регіонах, що межують із зоною небезпеки.

Нагадаємо, у Львівській ОВА повідомили про наслідки атаки Росії по області.

Тим часом військові ЗСУ помітили у начинні російських дронів нові компоненти, які розширюють їх функціонал та ефективність

Також у Кіровоградській області є значні руйнування та пошкодження від атаки.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
