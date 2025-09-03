Польща підняла авіацію та ППО після російських ударів по Україні

Літак у небі. Фото ілюстративне: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

У ніч з 2 на 3 вересня Росія вкотре завдала ударів по об’єктах по території України. У відповідь польські військові підняли рівень готовності своїх сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування РП активізувало всі необхідні процедури. Польська та союзницька авіація інтенсивно працює в нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності", — повідомили у відомтсві.

У командуванні підкреслили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, насамперед у прикордонних регіонах, що межують із зоною небезпеки.

Нагадаємо, у Львівській ОВА повідомили про наслідки атаки Росії по області.

Тим часом військові ЗСУ помітили у начинні російських дронів нові компоненти, які розширюють їх функціонал та ефективність.

Також у Кіровоградській області є значні руйнування та пошкодження від атаки.