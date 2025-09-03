Відео
Україна
Головна Новини дня У російських дронах виявили камери та систему радіокерування

У російських дронах виявили камери та систему радіокерування

Дата публікації: 3 вересня 2025 08:50
У дронах Shahed виявили камери та нову систему радіокерування
Російський безпілотник. Фото: x.com/TreasChes

Військовослужбовець ЗСУ, фахівець із радіотехнологій та технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в російських ударних дронах Shahed виявили камери, а також радіокерування серії "Ь". Відомо, що ними можна керувати онлайн з території Росії.

Про це Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив у Facebook у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Камери та радіокерування в "Шахедах"

Бескрестнов зауважив, що це "свіжа знахідка". 

Російський дрон типу Shahed
Російський дрон. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

"Як бачите, антени стоять на краях крил. Модеми та камери, на жаль (на відміну від "Гербер", знайти не вдається). Вони розбиваються і горять", — розповів військовий.

Антени в Shahed
Російський дрон типу Shahed. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

За його словами, це нова версія російського дрона типу Shahed, яким можна керувати онлайн з РФ. 

Допис "Флеша". Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські окупанти здійснили масований обстріл України. У мережі показали карту руху цілей.

Зокрема, загарбники вдарили по Кіровоградській області. Внаслідок влучання російських дронів поранення отримали пʼятеро осіб.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
