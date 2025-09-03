У дронах Shahed виявили камери та нову систему радіокерування

У російських дронах виявили камери та систему радіокерування
Військовослужбовець ЗСУ, фахівець із радіотехнологій та технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в російських ударних дронах Shahed виявили камери, а також радіокерування серії "Ь". Відомо, що ними можна керувати онлайн з території Росії.
Про це Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив у Facebook у середу, 3 вересня.
Камери та радіокерування в "Шахедах"
Бескрестнов зауважив, що це "свіжа знахідка".
"Як бачите, антени стоять на краях крил. Модеми та камери, на жаль (на відміну від "Гербер", знайти не вдається). Вони розбиваються і горять", — розповів військовий.
За його словами, це нова версія російського дрона типу Shahed, яким можна керувати онлайн з РФ.
Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські окупанти здійснили масований обстріл України. У мережі показали карту руху цілей.
Зокрема, загарбники вдарили по Кіровоградській області. Внаслідок влучання російських дронів поранення отримали пʼятеро осіб.
Читайте Новини.LIVE!