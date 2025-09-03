Масована атака по Україні 3 вересня — карта руху ракет та дронів

Проліт "Шахедів". Фото ілюстративне: 24 канал

У ніч проти 3 вересня російська армія здійснила масовану атаку по багатьох містах України. Для удару було використано сотні ударних дронів-"шахедів" та крилаті ракети. У мережі з'явилася карта руху ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Monitor War.

За інформацією сил ППО, основний напрямок атаки припав на західні та центральні області. Найбільше постраждали Луцьк, Львівщина та Івано-Франківська область. Також під ворожим ударом опинилися Кіровоградщина — зокрема район Знам’янки та населені пункти Донеччини.

Рух безпілотників та ракет по Україні. Фото: ППО Радар

Схема руху дронів і ракет свідчить, що ворог намагався охопити відразу кілька регіонів, створюючи максимальне навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Російські цілі запускалися з північних кордонів, Курщини, а також окупованих територій України. Подекуди дрони різко змінювали траєкторію

Наразі в Повітряних силах уточнюють дані про руйнування й кількість збитих цілей. Інформація про та постраждалих також уточнюється.

Нагадаємо, Рівненщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

Також потужні вибухи лунали й на Київщині. Відомо, що подекуди біля будинків впали уламки збитих цілей.