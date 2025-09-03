Відео
Головна Новини дня "Шахеди" дісталися до кожної області України — карта руху

"Шахеди" дісталися до кожної області України — карта руху

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 07:22
Масована атака по Україні 3 вересня — карта руху ракет та дронів
Проліт "Шахедів". Фото ілюстративне: 24 канал

У ніч проти 3 вересня російська армія здійснила масовану атаку по багатьох містах України. Для удару було використано сотні ударних дронів-"шахедів" та крилаті ракети. У мережі з'явилася карта руху ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Monitor War.

Читайте також:

Росія цілила по західних областях України в ніч проти 3 вересня

За інформацією сил ППО, основний напрямок атаки припав на західні та центральні області. Найбільше постраждали Луцьк, Львівщина та Івано-Франківська область. Також під ворожим ударом опинилися Кіровоградщина — зокрема район Знам’янки та населені пункти Донеччини.

null
Рух безпілотників та ракет по Україні. Фото: ППО Радар

Схема руху дронів і ракет свідчить, що ворог намагався охопити відразу кілька регіонів, створюючи максимальне навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Російські цілі запускалися з північних кордонів, Курщини, а також окупованих територій України. Подекуди дрони різко змінювали траєкторію

Наразі в Повітряних силах уточнюють дані про руйнування й кількість збитих цілей. Інформація про та постраждалих також уточнюється.

Нагадаємо, Рівненщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

Також потужні вибухи лунали й на Київщині. Відомо, що подекуди біля будинків впали уламки збитих цілей.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
