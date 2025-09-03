Массированная атака по Украине 3 сентября — карта движения ракет и дронов

Пролет "Шахедов". Фото иллюстративное: 24 канал

В ночь на 3 сентября российская армия осуществила массированную атаку по многим городам Украины. Для удара были использованы сотни ударных дронов-"шахедов" и крылатые ракеты. В сети появилась карта движения вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает Monitor War.

По информации сил ПВО, основное направление атаки пришлось на западные и центральные области. Больше всего пострадали Луцк, Львовщина и Ивано-Франковская область. Также под вражеским ударом оказались Кировоградщина — в частности, район Знаменки и населенные пункты Донецкой области.

Движение беспилотников и ракет по Украине. Фото: ПВО Радар

Схема движения дронов и ракет свидетельствует, что враг пытался охватить сразу несколько регионов, создавая максимальную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. Российские цели запускались с северных границ, Курщины, а также оккупированных территорий Украины. Кое-где дроны резко меняли траекторию

Сейчас в Воздушных силах уточняют данные о разрушениях и количестве сбитых целей. Информация о и пострадавших также уточняются.

Напомним, Ровенская область оказалась под атакой вражеских беспилотников.

Также мощные взрывы раздавались и в Киевской области. Известно, что кое-где возле домов упали обломки сбитых целей.