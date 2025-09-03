Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Шахеды" добрались до каждой области Украины — карта движения

"Шахеды" добрались до каждой области Украины — карта движения

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:22
Массированная атака по Украине 3 сентября — карта движения ракет и дронов
Пролет "Шахедов". Фото иллюстративное: 24 канал

В ночь на 3 сентября российская армия осуществила массированную атаку по многим городам Украины. Для удара были использованы сотни ударных дронов-"шахедов" и крылатые ракеты. В сети появилась карта движения вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает Monitor War.

Реклама
Читайте также:

Россия целилась по западным областям Украины в ночь на 3 сентября

По информации сил ПВО, основное направление атаки пришлось на западные и центральные области. Больше всего пострадали Луцк, Львовщина и Ивано-Франковская область. Также под вражеским ударом оказались Кировоградщина — в частности, район Знаменки и населенные пункты Донецкой области.

null
Движение беспилотников и ракет по Украине. Фото: ПВО Радар

Схема движения дронов и ракет свидетельствует, что враг пытался охватить сразу несколько регионов, создавая максимальную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. Российские цели запускались с северных границ, Курщины, а также оккупированных территорий Украины. Кое-где дроны резко меняли траекторию

Сейчас в Воздушных силах уточняют данные о разрушениях и количестве сбитых целей. Информация о и пострадавших также уточняются.

Напомним, Ровенская область оказалась под атакой вражеских беспилотников.

Также мощные взрывы раздавались и в Киевской области. Известно, что кое-где возле домов упали обломки сбитых целей.

беспилотники обстрелы дроны война в Украине ракетный удар Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации