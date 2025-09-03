Массированная атака по Украине 3 сентября — карта движения ракет и дронов

"Шахеды" добрались до каждой области Украины — карта движения
В ночь на 3 сентября российская армия осуществила массированную атаку по многим городам Украины. Для удара были использованы сотни ударных дронов-"шахедов" и крылатые ракеты. В сети появилась карта движения вражеских воздушных целей.
Об этом сообщает Monitor War.
Россия целилась по западным областям Украины в ночь на 3 сентября
По информации сил ПВО, основное направление атаки пришлось на западные и центральные области. Больше всего пострадали Луцк, Львовщина и Ивано-Франковская область. Также под вражеским ударом оказались Кировоградщина — в частности, район Знаменки и населенные пункты Донецкой области.
Схема движения дронов и ракет свидетельствует, что враг пытался охватить сразу несколько регионов, создавая максимальную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. Российские цели запускались с северных границ, Курщины, а также оккупированных территорий Украины. Кое-где дроны резко меняли траекторию
Сейчас в Воздушных силах уточняют данные о разрушениях и количестве сбитых целей. Информация о и пострадавших также уточняются.
Напомним, Ровенская область оказалась под атакой вражеских беспилотников.
Также мощные взрывы раздавались и в Киевской области. Известно, что кое-где возле домов упали обломки сбитых целей.
Читайте Новини.LIVE!