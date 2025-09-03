В дронах Shahed обнаружены камеры и новая система радиоуправления

В российских дронах обнаружили камеры и систему радиоуправления
Военнослужащий ВСУ, специалист по радиотехнологиям и технический блогер Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в российских ударных дронах Shahed обнаружили камеры, а также радиоуправление серии "Ь". Известно, что ими можно управлять онлайн с территории России.
Об этом Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в Facebook в среду, 3 сентября.
Камеры и радиоуправление в "Шахедах"
Бескрестнов отметил, что это "свежая находка".
"Как видите, антенны стоят на краях крыльев. Модемы и камеры, к сожалению (в отличие от "Гербер", найти не удается). Они разбиваются и горят", — рассказал военный.
По его словам, это новая версия российского дрона типа Shahed, которым можно управлять онлайн из РФ.
Напомним, в ночь на 3 сентября российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. В сети показали карту движения целей.
В частности, захватчики ударили по Кировоградской области. В результате попадания российских дронов ранения получили пять человек.
Читайте Новини.LIVE!