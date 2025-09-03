Видео
Главная Новости дня В российских дронах обнаружили камеры и систему радиоуправления

В российских дронах обнаружили камеры и систему радиоуправления

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 08:50
В дронах Shahed обнаружены камеры и новая система радиоуправления
Российский беспилотник. Фото: x.com/TreasChes

Военнослужащий ВСУ, специалист по радиотехнологиям и технический блогер Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в российских ударных дронах Shahed обнаружили камеры, а также радиоуправление серии "Ь". Известно, что ими можно управлять онлайн с территории России.

Об этом Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в Facebook в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Камеры и радиоуправление в "Шахедах"

Бескрестнов отметил, что это "свежая находка".

Російський дрон типу Shahed
Российский дрон. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

"Как видите, антенны стоят на краях крыльев. Модемы и камеры, к сожалению (в отличие от "Гербер", найти не удается). Они разбиваются и горят", — рассказал военный.

Антени в Shahed
Российский дрон типа Shahed. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

По его словам, это новая версия российского дрона типа Shahed, которым можно управлять онлайн из РФ.

null
Пост "Флеша". Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 3 сентября российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. В сети показали карту движения целей.

В частности, захватчики ударили по Кировоградской области. В результате попадания российских дронов ранения получили пять человек.

беспилотники обстрелы оккупанты дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
